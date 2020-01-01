23.54 / 24.46 26.12 / 27.25
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Сумасшедшие Санты»: рано утром 1 января в Полтаве устроили забег на 5 километров (фото, видео)

13:55 1 января 2020 96
забег 1 января в Полтаве
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В среду, 1 января, в Полтаве приверженцы здорового образа жизни традиционно (уже шестой год подряд) с самого утра устроили забег на 5 километров — вокруг Корпусного парка. В праздничном спортивном мероприятии приняли участие свыше полусотни человек — активисты городского клуба любителей бега Running Club Poltava. Акция прошла под названием Crazy Santa 2020. Большинство «сумасшедших Сант» соблюли «дресс-код», надев новогодние костюмы либо шапочки Санта-Клауса.

В забеге приняли участие люди разных возрастов, и каждый из них самостоятельно, ориентируясь на самочувствие, определял длину своей дистанции. Самые выносливые финишировали уже через 18−20 минут после старта. Но, независимо от результата, все получили заряд бодрости и отличного настроения. А это хорошее начало года.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о лучших средствах от похмелья. Оно из них — занятие йогой. Некоторые упражнения отлично справляются с похмельным синдромом.

«ФАКТЫ» писали также, как встретили Новый год оккупированных городах Донбасса. Местные жители устроили салюты по киевскому времени, а не по московскому. Об этом они пишут в местных пабликах.

Читайте также: Что делать, если в новогоднюю ночь случился перелом, инсульт или отравление алкоголем: важные советы

Фото, видео: «Полтавщина спорт»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

оружие

В новогоднюю ночь в центре Киева стреляли: пять человек в больнице, — СМИ (видео)

Сериал Сваты

Депрессия после "Сватов", выкидыш и инсульт: стало известно, с какими трудностями столкнулись актеры сериала

гривни

Как с 1 января изменятся зарплаты, пенсии, соцвыплаты и цена газа

Волочкова и дочь

"Счастливая" мать: Анастасия Волочкова выгнала из дома дочь-подростка из-за любовника

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер