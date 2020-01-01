«Сумасшедшие Санты»: рано утром 1 января в Полтаве устроили забег на 5 километров (фото, видео)

Украина

В среду, 1 января, в Полтаве приверженцы здорового образа жизни традиционно (уже шестой год подряд) с самого утра устроили забег на 5 километров — вокруг Корпусного парка. В праздничном спортивном мероприятии приняли участие свыше полусотни человек — активисты городского клуба любителей бега Running Club Poltava. Акция прошла под названием Crazy Santa 2020. Большинство «сумасшедших Сант» соблюли «дресс-код», надев новогодние костюмы либо шапочки Санта-Клауса.

В забеге приняли участие люди разных возрастов, и каждый из них самостоятельно, ориентируясь на самочувствие, определял длину своей дистанции. Самые выносливые финишировали уже через 18−20 минут после старта. Но, независимо от результата, все получили заряд бодрости и отличного настроения. А это хорошее начало года.

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Фото, видео: «Полтавщина спорт»

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