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Происшествия

В новогоднюю ночь в центре Одессы устроили погоню со стрельбой (видео)

14:21 1 января 2020 136
стрельба в центре Одессы в новогоднюю ночь
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В ночь на 1 января в Одессе были слышны выстрелы и визг тормозов. Инцидент произошел примерно в 02:00 в центре города, на пересечении Итальянского бульвара с улицей Канатной: несколько человек неславянской внешности решили поразвлечься, организовав погоню-преследование со стрельбой.

По данным информированного источника, экипажи патрульной полиции преследовали нарушителей ПДД, мчавшихся с ошеломительной скоростью. Несмотря на неоднократные предупреждения правоохранителей, авто-нарушитель, в котором находились иностранцы, не останавливалось. Полицейские были вынуждены стрелять по колесам. Только после этого злоумышленников удалось задержать.

По счастливой случайности обошлось без жертв и потерпевших.

В полиции это ЧП пока не комментируют, хотя известно, что любителей острых ощущений и «немного пострелять» задерживали именно правоохранители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не обошлась без стрельбы в новогоднюю ночь и в Киеве. Но в столице «развлечение» закончилось больничной койкой для пяти участников. Массовая драка с использованием огнестрельного оружия произошла в центре города, на Большой Васильковской.

А в ночь на вторник, 31 декабря, на столичной Троещине неизвестные стреляли и громили торговые павильоны.

«ФАКТЫ» сообщали также об инциденте в Мукачево: за полчаса до наступления Нового года там выстрелили по частному дому из ручного гранатомета.

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