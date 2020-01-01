Украина

"Мне не все равно, как называются улицы в моем городе", — Сенцов ответил на новогоднее поздравление Зеленского

Новогоднее обращение президента Владимира Зеленского и его призывы к взаимному примирению не у всех нашли отклик в душе. Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов возразил автору поздравительной речи и особенно раскритиковал ту часть, где Зеленский пытается порассуждать на тему «какая разница».

«Неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен», — заявлял в своем обращении Зеленский. Сенцов, в свою очередь настаивает, что разница есть, и колоссальная.

«Мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина», — настаивает Сенцов.

В ответ на слова Зеленского о важности мира бывший политзаключенный уточняет: Украине нужен не так мир, как победа. Без победы не будет настоящего мира и возвращения территорий, а снова будут пленные и погибшие.

«Я желаю всем нам одного — победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее у нас не будет своей страны», — добавил Сенцов.

Напомним, ранее Сенцов опубликовал свое видеопоздравление украинцам с новогодними праздниками. Видео было записано в воинской части Нацгвардии, а основным месседжем стала просьба не забывать об украинцах в неволе, в том числе о нацгвардейце Виталии Маркиве в итальянской тюрьме.

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