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Помпео неожиданно отменил визит в Украину: названа причина
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину. Поездка по пяти государствам Европы и Азии переносится ввиду обострения ситуации на Ближнем Востоке.
В Госдепартаменте США подтвердили, что из-за беспорядков в Ираке госсекретарь Помпео должен отложить свои зарубежные поездки и постоянно находиться в Вашингтоне. Оттуда он будет следить за ситуацией в Ираке и обеспечивать безопасность американских дипломатов в Багдаде и неприкосновенность американского посольства.
В США отдельно подчеркнули, что поездка Помпео в Украину не отменяется, а переносится, и обязательно состоится после стабилизации ситуации.
Напомним, в первые дни января Помпео ждали с визитом в пяти странах. Госсекретарь должен был посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.
31 декабря и 1 января американское посольство в Багдаде было атаковано демонстрантами. Участники протестов попытались прорваться в дипломатическое учреждение. Американский посол покинул здание.
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