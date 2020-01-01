23.54 / 24.46 26.12 / 27.25
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Помпео неожиданно отменил визит в Украину: названа причина

21:12 1 января 2020 127
помпео
Инф. «ФАКТОВ»

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину. Поездка по пяти государствам Европы и Азии переносится ввиду обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В Госдепартаменте США подтвердили, что из-за беспорядков в Ираке госсекретарь Помпео должен отложить свои зарубежные поездки и постоянно находиться в Вашингтоне. Оттуда он будет следить за ситуацией в Ираке и обеспечивать безопасность американских дипломатов в Багдаде и неприкосновенность американского посольства.

В США отдельно подчеркнули, что поездка Помпео в Украину не отменяется, а переносится, и обязательно состоится после стабилизации ситуации.

Напомним, в первые дни января Помпео ждали с визитом в пяти странах. Госсекретарь должен был посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

31 декабря и 1 января американское посольство в Багдаде было атаковано демонстрантами. Участники протестов попытались прорваться в дипломатическое учреждение. Американский посол покинул здание.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

оружие

В новогоднюю ночь в центре Киева стреляли: пять человек в больнице, — СМИ (видео)

Сериал Сваты

Депрессия после "Сватов", выкидыш и инсульт: стало известно, с какими трудностями столкнулись актеры сериала

Волочкова и дочь

"Счастливая" мать: Анастасия Волочкова выгнала из дома дочь-подростка из-за любовника

гривни

Как с 1 января изменятся зарплаты, пенсии, соцвыплаты и цена газа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер