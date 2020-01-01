Украина

Лучше, чем в Вене и Риме: новогодняя елка в Киеве вошла в пятерку самых красивых в Европе (фото)

Новогодняя елка в Киеве, на украшение которой ушло более семисот новогодних игрушек и около пяти километров разноцветных гирлянд, признана одной из самых красивых в Европе. Киевская елка занимает пятое место в рейтинге, составленном сайтом EuropeanBestDestinations.

1-е место. Самой красивой елкой Европы, по версии Europeanbestdestinations, как и предполагалось, стало новогодняя красавица из Вильнюса. В этом году в Литве елку оформили в стиле светящейся Шахматной королевы. Окружают центральную композицию шахматные фигурки поменьше, а вся импровизированная шахматная доска покрыта LED-гирляндами.

2-е место. В Праге на Староместской площади в этом году установили 55-летнюю ель, выбранную в частном лесохозяйстве. Ель высотой 23 метра украшена фигурками ангелов, белыми и красными шарами, звездами и декором в виде традиционных рождественских имбирных пряников.

3-е место. 30-метровая елка в Страсбурге (Франция) декорирована в ретро-стиле. Дизайнеры признались, что хотели воссоздать атмосферу того истинного Рождества, о котором все помнят по сказкам и старым фильмам.

4-е место досталось елке из Кельна (Германия). Новогоднее дерево традиционно устанавливают возле Кельнского собора, и это накладывает особые требования к елочным украшениям. 25-метровая лесная красавица теряется на фоне шпилей собора, а потому ее подсвечивают 50 тысячами светодиодных ламп, и елка выглядит по-настоящему сверкающей.

5-е место заняла елка из Киева. А на 6-й позиции рождественская ель из Рима, которая установлена возле Колизея.

На 7-м месте елка с центральной площади Вены (Австрия).

На 8-м месте елка из Будапешта (Венгрия), полюбоваться которой пришли сотни тысяч туристов.

На 9-м месте тирольская елка в Инсбруке (Австрия).

На 10-м месте елка в Брюсселе (Бельгия), установленная в центре крупнейшей в Европе Рождественской ярмарки.

Напомним, в Украине на Софийской площади у главной елки страны новый год встречали более сотни тысяч человек.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ», europeanbestdestinations.com

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