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Прокуроров по делу о расстрелах на Майдане заменили "марионетками": адвокат пострадавших сделала важное заявление

22:34 1 января 2020 196
прокуроры
Инф. «ФАКТОВ»

В деле о расстрелах на Майдане неожиданный поворот. После того, как были выпущены на свободу обвиняемые экс-бойцы «Беркута», прокуроров в деле заменили марионетками. Об этом заявила адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская.

«Вдобавок к освобождению обвиняемых, мы при рассмотрении ходатайства в апелляционном суде еще и потеряли в полном составе обвинение. Прокуроров, представлявших обвинение по делу все эти годы — Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова, а также других участников группы, которые не ходили в суд, но также выполняли важную работу по подготовке к судебным заседаниям, сбору доказательств, выбросили из дела и заменили на марионеточных прокуроров», — заявила Закревская.

Утверждение прокуроров на административных должностях должно состоятся уже 2 января 2020 года. Адвокат опасается, что прокурорам из «старого» состава группы попытаются отомстить за четкое следование закону и за отказ выполнять незаконные требования.

Напомним, ранее расследование дела о расстрелах на Майдане было поставлено под угрозой, когда обвиняемые бывшие бойцы «Беркута» были выпущены на свободу, а потом выданы по обмену стороне ОРДЛО. Позднее бывшие «беркутовцы» засветились на российском телевидении и заявили о своей невиновности.

Фото Евгения Закревская/Facebook

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