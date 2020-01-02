Происшествия

На волосок от смерти: в Киеве пешеход безуспешно попытался перебежать оживленную магистраль

Количество жертв дорожно-транспортных происшествий в столице в первый день нового года могло бы увеличиться, если бы не счастливая случайность.

Об этом пишет корреспондент нашего издания, побывавший на улице Гетьмана в Киеве, где случился досадный инцидент: мужчина пытался перебежать широкую и оживленную магистраль в непредусмотренном для перехода месте.

Предварительно удалось выяснить, что водитель Mitsubishi двигался в сторону Индустриального моста и только по чистой случайности смог вовремя затормозить.

Пешеход остался жив, но празднование им Нового года ему, очевидно, пришлось приостановить, так вместо дома мужчина попал больницу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшном ДТП под Полтавой, в котором погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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