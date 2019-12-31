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Страшная автокатастрофа под Полтавой: есть погибшие и тяжело травмированные (фото)
Под Полтавой в Карловке произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Ранее в Ровно в тройном ДТП погибла 10-летняя девочка.
Как сообщили в Полтавском областном главке полиции, авария случилась ночью 31 декабря.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса Opel Vivaro на улице Полтавской столкнулся с ограждением и со столбом электроопоры. В результате удара на месте погибли 31-летний мужчина и 28-летняя женщина.
28-летний водитель и еще трое пассажиров такого же возраста были госпитализированы в Карловскую центральную районную больницу.
Напомним, накануне крупная автокатастрофа со смертельным исходом произошла в центре Житомира.
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