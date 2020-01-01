23.54 / 24.46 26.12 / 27.25
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Погуляли: под Киевом разбилось авто с детьми и подростками (фото)

13:04 1 января 2020 128
машина
Инф. «ФАКТОВ»

В первый день Нового года под Киевом в районе села Великая Старица произошло ДТП с участием автомобиля Peugeot, которым управляли подростки. Ранее в Васильковском районе Киевской области в ДТП погиб несовершеннолетний парень.

Об аварии на Новый год сообщает ресурс «ДТП. Киев» в Instagram и публикует фото.

По информации издания, возле Великой Старицы подростки катались на машине, не справили с управлением и опрокинулись.

Очевидцы утверждают, что в машине находились двое детей в возрасте 10 лет и двое 14−15-летних подростка.

Когда машина опрокинулась, водитель снял номера с автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. К счастью, во время ДТП никто не погиб.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи, полицейские и следственно-оперативная группа.

В соцсети так прокомментировали сообщение:

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшном ДТП под Полтавой, в котором погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. А также писали о смертельной аварии в Ровно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Волочкова и дочь

"Счастливая" мать: Анастасия Волочкова выгнала из дома дочь-подростка из-за любовника

Новый год

С Новым годом 2020: поздравления в стихах и открытках

гривни

Как с 1 января изменятся зарплаты, пенсии, соцвыплаты и цена газа

Горловка

"Бандеровцев выгнали — город опустел": в сети показали фото предновогодней оккупированной Горловки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер