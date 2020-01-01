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Погуляли: под Киевом разбилось авто с детьми и подростками (фото)
В первый день Нового года под Киевом в районе села Великая Старица произошло ДТП с участием автомобиля Peugeot, которым управляли подростки. Ранее в Васильковском районе Киевской области в ДТП погиб несовершеннолетний парень.
Об аварии на Новый год сообщает ресурс «ДТП. Киев» в Instagram и публикует фото.
По информации издания, возле Великой Старицы подростки катались на машине, не справили с управлением и опрокинулись.
Очевидцы утверждают, что в машине находились двое детей в возрасте 10 лет и двое 14−15-летних подростка.
Когда машина опрокинулась, водитель снял номера с автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. К счастью, во время ДТП никто не погиб.
На место происшествия прибыли медики скорой помощи, полицейские и следственно-оперативная группа.
В соцсети так прокомментировали сообщение:
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшном ДТП под Полтавой, в котором погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. А также писали о смертельной аварии в Ровно.
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