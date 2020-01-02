Мир

Немецкие медики рассказали, как сбросить 20 кг веса, практически "ничего не делая" для этого

Проблема лишнего веса беспокоит не только украинцев, но и жителей многих стран мира, в том числе и Германии.

Поэтому немецкие медики внимательно изучают факторы, влияющие на появление лишних килограммов у сограждан, а также выдают рекомендации о том, как можно просто и эффективно похудеть.

Одним из таких простых, но в то же время действенных советов может стать отказ от алкоголя, пишет Focus.

Издание проводит мнение главного врача клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау Ярмилы Мальмейстер, которая уверена в том, что для начала надо отказаться от алкоголя хотя бы на месяц, при этом изменения в организме начнут происходить уже через неделю.

В это время у человека, отказавшегося от алкоголя, повышается качество сна и работоспособность, запускается процесс восстановления печени, которая начинает более активно расщеплять накопленные жиры.

«Если вы легко можете обходиться без алкоголя два дня в неделю, то у вас нет зависимости. Но если вы в этот период постоянно думаете о спиртном, то это повод всерьез задуматься о своем здоровье», — подчеркнула Ярмила Мальмейстер.

Спустя 30 дней после отказа от спиртного у человека понижается артериальное давление, улучшается концентрация внимания и состояние кожи. Сам человек уже может контролировать тягу к спиртному, так как осознает, что алкоголь не нужен для развлечения или отдыха, говорит врач Ричард Пайпер.

Через год воздержания от горячительных напитков ускоряются процессы пищеварения и сжигания жира, уходит лишний вес.

«Если вы употребляли два спиртных напитка в день, то через год после отказа вы легко можете потерять до 20 лишних килограммов, так как алкоголь очень калориен», — отмечает специалист.

Также многие отмечают снижение артериального давления и хорошую концентрацию внимания. Кроме того, они гораздо лучше контролируют тягу к алкоголю.

Ранее «ФАКТЫ» писали о пяти причинах «поражения» в борьбе с лишним весом, когда ни спорт, ни диета не помогают человеку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter