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Немецкие медики рассказали, как сбросить 20 кг веса, практически "ничего не делая" для этого
Проблема лишнего веса беспокоит не только украинцев, но и жителей многих стран мира, в том числе и Германии.
Поэтому немецкие медики внимательно изучают факторы, влияющие на появление лишних килограммов у сограждан, а также выдают рекомендации о том, как можно просто и эффективно похудеть.
Одним из таких простых, но в то же время действенных советов может стать отказ от алкоголя, пишет Focus.
Издание проводит мнение главного врача клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау Ярмилы Мальмейстер, которая уверена в том, что для начала надо отказаться от алкоголя хотя бы на месяц, при этом изменения в организме начнут происходить уже через неделю.
В это время у человека, отказавшегося от алкоголя, повышается качество сна и работоспособность, запускается процесс восстановления печени, которая начинает более активно расщеплять накопленные жиры.
«Если вы легко можете обходиться без алкоголя два дня в неделю, то у вас нет зависимости. Но если вы в этот период постоянно думаете о спиртном, то это повод всерьез задуматься о своем здоровье», — подчеркнула Ярмила Мальмейстер.
Спустя 30 дней после отказа от спиртного у человека понижается артериальное давление, улучшается концентрация внимания и состояние кожи. Сам человек уже может контролировать тягу к спиртному, так как осознает, что алкоголь не нужен для развлечения или отдыха, говорит врач Ричард Пайпер.
Через год воздержания от горячительных напитков ускоряются процессы пищеварения и сжигания жира, уходит лишний вес.
«Если вы употребляли два спиртных напитка в день, то через год после отказа вы легко можете потерять до 20 лишних килограммов, так как алкоголь очень калориен», — отмечает специалист.
Также многие отмечают снижение артериального давления и хорошую концентрацию внимания. Кроме того, они гораздо лучше контролируют тягу к алкоголю.
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