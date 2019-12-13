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Когда спорт и диета не помогают: названы пять причин "поражения" в борьбе с лишним весом

Во многих странах мира нередки случаи, когда человек не может сбросить лишний вес, несмотря на правильный рацион питания и занятия спортом. И виной этому не нежелание работать над собой, а комплекс совершенно других факторов.

В этом уверена доктор Холли Лофтон, директор Программы по контролю веса в Нью-Йоркском университете Langone Health.

Об этом пишет Focus.de со ссылкой на Insider.

Итак, что же может мешать похудеть?

Лекарства

Побочные эффекты некоторых лекарств могут привести к увеличению веса. В частности, это касается антидепрессантов и гормональных препаратов.

«Антидепрессанты способны приводить к увеличения веса, если принимать их в течение нескольких месяцев», — говорит доктор Лофтон.

Еще один препарат, который может быть ответственным за то, что не удается сбросить вес, — противозачаточные таблетки. В этих препаратах относительно низкий уровень гормонов, и вероятность набрать вес при их приеме тоже низкая, — тем не менее, она все же существует.

Генетика

По словам Холли Лофтон, генетика действительно может заставить людей набирать вес или иметь проблемы с потерей веса. Однако считать их неизбежными не стоит. Даже если оба родителя были склонны к полноте и ожирению, можно избежать подобной участи, подчеркивает специалист. Для этого, уже начиная с детского возраста, образ жизни должен быть настолько активным, насколько это возможно.

Возраст

По словам эксперта, после 50 лет многие люди сталкиваются с тем, что меры, которые позволяли им держать себя в форме в прежние годы, — больше не работают. Увы, это действительно так. Метаболизм замедляется примерно на два процента каждые два года, и с возрастом объективно становится труднее терять вес.

Что можно сделать, чтобы этого не случилось?

«Необходимо делать упражнения, которые наращивают мышцы, потому что мы стремительно теряем мышечную массу, когда становимся старше, и не пытаемся при этом становиться сильнее», — дала совет Холли Лофтон.

Стресс

Хронический стресс может вызвать нечто вроде повреждения головного мозга, из-за которого человек начинает испытывать постоянную тягу к так называемой комфортной пище — сладкой, мучной и жирной. Даже если человек старается ориентироваться на здоровый рацион, он незаметно для себя может поглощать больше калорий.

Кроме того, при стрессе тело начинает экономить энергию и замедляет жировой метаболизм.

Недостаток сна

Недосып не только увеличивает риск употребления большего количества пищи, но также вызывает образование гормонов стресса, побуждающих тело сохранять и копить жир. Специалист заметила, что при нехватке сна (это менее 7 часов ночного сна) организм не может правильно извлечь информацию из гормональных сигналов и поэтому увеличивает жировую массу, несмотря на ее достаточное количество.

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