"Страстная анаконда": Ирина Шейк очаровала фанатов дерзким фото на яхте

Шоу-бизнес

Поделившаяся недавно пикантным фото на фоне океана российская супермодель Ирина Шейк продолжает проводить время в южных широтах.

В частности, разведенная женщина встретила Новый год в Таиланде в компании друзей, среди которых был и ее новый возлюбленный.

Здесь 33-летнюю красавицу, как рассказывают российские СМИ, заметили в компании подруги Инги Рубинштейн и двух парней. Приятели отметили Новый год по московскому времени, шумно откупорив бутылочку шампанского.

Затем пошла любительская фотосессия, из которых Ирина опубликовала только самые «скромные» фото — в этот раз на ней было дерзкое бикини, которое, тем не менее, обнажало ее безупречные формы.

Чтобы добавить интриги в фото, бывшая жена Брэдли Купера опубликовала две фотографии, которые соединяются в одну.

«2020», — скромно подписала она снимок.

В свою очередь, реакция мужской половины поклонников была намного более бурной: «OMG girl», «Mylove 2020», «Анаконда», «Happy 2020 lovess», «Junglesistakesaover».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», намного более эпатажно ведет себя в Таиланде экс-прима-балерина Большого Анастасия Волочкова. Женщина вовсю тренируются делать шпагаты на яхте и пытается наводнить ими Сеть.

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