- 04:35 "Страстная анаконда": Ирина Шейк очаровала фанатов дерзким фото на яхте
- 03:22 В Украине вырастет реальная зарплата: глава Минэкономики рассказал, почему это не всем выгодно
- 02:55 "Микробикини не по размеру": Волочкова напугала фанатов, едва не показав "самое сокровенное"
- 02:29 Немецкие медики рассказали, как сбросить 20 кг веса, практически "ничего не делая" для этого
- 01:55 Оторваны руки и повреждены глаза: жертвами "новогодней пиротехники" в Херсонской области стали 5 человек
- 01:27 Встретили Новый год дважды: пассажиры японской авиакомпании смогли вернуться в 2019 год (карта полета)
- 00:59 "Елочка устала": в Хмельницкой области в новогоднюю ночь на площади рухнула елка
- 00:29 На волосок от смерти: в Киеве пешеход безуспешно попытался перебежать оживленную магистраль
- 01.01 23:56 «Арсенал» обыграл «МанЮнайтед» и одержал первую победу при новом тренере: видео голов
- 01.01 23:55 Поблагодарила за поддержку и молитвы: борющаяся с раком Заворотнюк впервые обратилась к поклонникам
- 01.01 23:25 Заподозрили инцест? В РФ отказались торжественно поженить Деда Мороза и Снегурочку
- 01.01 23:07 Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко написал открытое письмо Зеленскому, Авакову и Рябошапке
"Страстная анаконда": Ирина Шейк очаровала фанатов дерзким фото на яхте
Поделившаяся недавно пикантным фото на фоне океана российская супермодель Ирина Шейк продолжает проводить время в южных широтах.
В частности, разведенная женщина встретила Новый год в Таиланде в компании друзей, среди которых был и ее новый возлюбленный.
Здесь 33-летнюю красавицу, как рассказывают российские СМИ, заметили в компании подруги Инги Рубинштейн и двух парней. Приятели отметили Новый год по московскому времени, шумно откупорив бутылочку шампанского.
Затем пошла любительская фотосессия, из которых Ирина опубликовала только самые «скромные» фото — в этот раз на ней было дерзкое бикини, которое, тем не менее, обнажало ее безупречные формы.
Чтобы добавить интриги в фото, бывшая жена Брэдли Купера опубликовала две фотографии, которые соединяются в одну.
«2020», — скромно подписала она снимок.
В свою очередь, реакция мужской половины поклонников была намного более бурной: «OMG girl», «Mylove 2020», «Анаконда», «Happy 2020 lovess», «Junglesistakesaover».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», намного более эпатажно ведет себя в Таиланде экс-прима-балерина Большого Анастасия Волочкова. Женщина вовсю тренируются делать шпагаты на яхте и пытается наводнить ими Сеть.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.