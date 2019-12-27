- 07:20 Когда ждать зимней погоды: синоптики уточнили прогноз на выходные
- 07:07 Новый год 2020: красивые открытки и поздравления родственникам
- 06:52 У Зеленского обещают больше: стало известно, как на самом деле вырастут пенсии
- 06:49 Богиня: голая Ирина Шейк взорвала сети
- 06:38 Кому будет сопутствовать удача, а кому не повезет: гороскоп на 2020 год
- 06:21 Отек мозга и легких: названа предварительная причина смерти Галины Волчек
- 05:59 В Казахстане упал пассажирский самолет: первые фото и видео
- 05:45 Ограничивать себя в калориях не обязательно: ученые рассказали об эффекте прерывистого голодания
- 05:00 Первые деньги за Крым: Украина взыскала штраф за нарушение воздушного пространства полуострова
- 04:19 "Пошла по рукам": в cеть слили видео страстного поцелуя Кристины Асмус и Егора Крида
- 03:56 Неожиданно: в Украине назвали слово года, и это не "Зе" и не "монобольшниство"
- 03:25 Голые люди и легковозбудимые животные: третьекурсницы сфотографировались для пикантного календаря
Богиня: голая Ирина Шейк взорвала сети (фото)
Знаменитая российская модель Ирина Шейк, которая недавно показала обнаженную грудь, поделилась новым откровенным фото.
На снимке в Instagram Ирина позирует почти голой — на красотке лишь крошечные трусики и украшения.
«Красотка, богиня, супер, шикарная принцесса», — восхитились поклонники Шейк.
«Шикарная модель. Действительно — натуральная красавица», «Брэдли, должно быть, умирает за всем этим», «Брэдли кусает локти», — пишут комментаторы и те поклонники Ирины, которые не могут смириться с ее расставанием с Брэдли Купером.
Напомним, что Ирина и Брэдли прожили вместе четыре года. После своего разрыва они договорились о совместной опеке над двухлетней дочкой Леей и пока честно выполняют обещанное.
Также напомним, что не так давно Ирина Шейк снялась обнаженной в рекламе Calvin Klein.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон покорила публику реверансом перед королевой и «обнимашками» с фанатами (видео)
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!