Богиня: голая Ирина Шейк взорвала сети (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая российская модель Ирина Шейк, которая недавно показала обнаженную грудь, поделилась новым откровенным фото.

На снимке в Instagram Ирина позирует почти голой — на красотке лишь крошечные трусики и украшения.

«Красотка, богиня, супер, шикарная принцесса», — восхитились поклонники Шейк.

«Шикарная модель. Действительно — натуральная красавица», «Брэдли, должно быть, умирает за всем этим», «Брэдли кусает локти», — пишут комментаторы и те поклонники Ирины, которые не могут смириться с ее расставанием с Брэдли Купером.

Напомним, что Ирина и Брэдли прожили вместе четыре года. После своего разрыва они договорились о совместной опеке над двухлетней дочкой Леей и пока честно выполняют обещанное.

Также напомним, что не так давно Ирина Шейк снялась обнаженной в рекламе Calvin Klein.

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