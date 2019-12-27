23.10 / 23.55 25.46 / 26.02
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Богиня: голая Ирина Шейк взорвала сети (фото)

6:49 27 декабря 2019 290
Ирина Шейк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Знаменитая российская модель Ирина Шейк, которая недавно показала обнаженную грудь, поделилась новым откровенным фото.

На снимке в Instagram Ирина позирует почти голой — на красотке лишь крошечные трусики и украшения.

Шейк

«Красотка, богиня, супер, шикарная принцесса», — восхитились поклонники Шейк.

«Шикарная модель. Действительно — натуральная красавица», «Брэдли, должно быть, умирает за всем этим», «Брэдли кусает локти», — пишут комментаторы и те поклонники Ирины, которые не могут смириться с ее расставанием с Брэдли Купером.

Напомним, что Ирина и Брэдли прожили вместе четыре года. После своего разрыва они договорились о совместной опеке над двухлетней дочкой Леей и пока честно выполняют обещанное.

Также напомним, что не так давно Ирина Шейк снялась обнаженной в рекламе Calvin Klein.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сериал Сваты

На свадьбе Жени Ковалевой: в новом сезоне «Сватов» появится неожиданный персонаж (фото)

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны «реальные сюрпризы» нового КЗоТа

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон покорила публику реверансом перед королевой и «обнимашками» с фанатами (видео)

Верка Сердючка

Вопрос Крыма решен: Верка Сердючка готова выступить на Евровидении (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер