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"Микробикини не по размеру": Волочкова напугала фанатов, едва не показав "самое сокровенное"
Бывшая прима-белерина Большого Анастасия Волочкова, которая нашла свою любовь и успешно спровадила дочь-подростка жить к отцу, встретила Новый год на острове Пхукет в Таиланде в кругу близких друзей.
Об этом можно судить из записей в ее аккаунте в социальной сети.
Там кудесница растяжек проявила мастерство сначала на корме, сделав поперечный шпагат, а затем перебралась поближе к центру судна, где раскинулась в стоячем шпагате.
При этом на ней красовался микро-купальник цвета фуксии.
«Высоко. Первый шпагат Нового года. Прежде, чем осуждать, задайтесь вопросом, можете ли вы так же?», — обратилась она к читателям.
Преданные фанаты Волочковой горячо похвалили ее упражнения и растяжку, а также оценили хорошую физическую форму.
При этом нашлись и такие, кто смотрели не на саму артистку, а на ее наряд.
Им-то и показалось, что невероятно маленькие трусики едва не явили миру самое сокровенное.
«О Боже мой, еще чуток, и они съехали бы в сторону», «Шок», «Это бикини — всем бикини бикини», «Настя выбрала купальный костюм не по размеру», «Похоже, она привезла в Таиланд целый чемодан микро-трусов», «Ждем продолжения шоу», «В миллиметре от позора», «Если бы все женщины Земли стали на такой шпагат, мужчины убежали бы на Луну. Пожалейте»,— делятся впечатлениями поклонники.
При этом подписчики не теряют надежды увидеть загадочного бойфренда Насти. Они не сомневаются, что мужчина стал «заправским фотографом», так как считают, что только настоящий профессионал способен сделать такие живые и по-настоящему интересные снимки с красавицей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасия Волочкова, ужаснула пользователей соцсетей новым фото с огромными букетами белых роз, которые ей подарили после благотворительного концерта.
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