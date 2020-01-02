Сильнейшее наводнение в Индонезии: 9 человек погибли, тысячи стали беженцами

Мир

Подвергающаяся периодически сильным ударам стихии Индонезия снова испытывает бедствие из-за обрушившихся на нее наводнений.

Только в столице страны Джакарте погибли по меньшей мере девять человек, а тысячи людей стали беженцами, пишет The Japan Times.

Наводнения затронули тысячи человек, вынудив их покидать свои жилища.

В Национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий сообщили, что муссонные дожди и набегающие реки затопили не менее 90 кварталов и вызвали оползень на окраине Джакарты. В отдельных районах паводковые воды достигли 3 метров (10 футов) в нескольких местах.

В новогодние праздники в холмистых районах Джакарты и Западной Явы было зафиксировано 370 мм (14,5 дюймов) осадков — более чем в три раза больше среднего количества осадков. В результате две реки переполнились.

Около 120 тысяч спасателей были задействованы для эвакуации пострадавших и установки мобильных водяных насосов, поскольку в ближайшие дни ожидается увеличение количества ливней. Власти предупредили, что наводнение возможно до апреля, когда закончится сезон дождей.

Сейчас закрыт внутренний аэропорт из-за стихии. Наводнения затопили тысячи домов и зданий в бедных и богатых районах, вынудив власти отключить электричество и водоснабжение и парализовав транспортные сети. На дорогах десятки автомобилей плавают в мутной воде.

Чтобы остановить затопление городская администрация собирается завершить проекты на двух реках, включая строительство плотины и шлюза.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте власти Индонезии сообщили о многочисленных человеческих жертвах в провинции Папуа. Внезапный паводок и оползни, вызванные проливными дождями, унесли жизни не менее 50 человек, в том числе троих детей. Еще 59 человек получили тяжелые травмы. И эти данные не окончательные. Затоплены полностью или частично сотни домов. Во многие пострадавшие районы пока не удалось добраться.

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