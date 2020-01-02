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В России сообщили о похоронах актера, сыгравшего главную роль в сериале "Сваты"
Российский актер Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько, одного из главных персонажей в сериале «Сваты», столкнулся с очередным распространением слухов о своей смерти.
Об этом пишет в четверг, 2 января, российский сайт.
По словам актера, его уже в который раз «похоронили». Это больше всего обижает Добронравова и ему больно постоянно читать и узнавать о такой клевете.
И дело даже не в том, что многие считают актера «злым гением» сериала, который принес ему популярность, и в то же время стал причиной запрета показа ситкома в Украине. По мнению Добронравова, дело не в его высказываниях, а в стремлении журналистов к сенсациям.
Бороться актер с этим хотел бы радикально — наказывая обманщиков по закону.
«Я уже так устал от вранья. Ну, как я объясню своим родственникам, что я жив и здоров? А если не дай Бог что-то реально случится с ними после новостей о моей якобы „госпитализации“ или тьфу-тьфу „гибели“? Кто будет за это отвечать? От всего этого обидно и больно», — негодует актер.
Также актер снова разоблачил «мифы», которые, по его словам, давно сопровождают сериал в Сети: «Сваты» будет иметь свое продолжение и действие его не закроют, а просто перенесут в Беларусь. Также в сериале останутся главные герои и никто никуда не уходит. Более того, в сериале «Сваты» будут новые персонажи, которые очень понравятся зрителям.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, с какими трудностями столкнулись актеры, сыгравшие в сериале. В их числе — депрессия, выкидыш и инсульт.
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