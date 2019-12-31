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Депрессия после "Сватов", выкидыш и инсульт: стало известно, с какими трудностями столкнулись актеры сериала
Сериал «Сваты», который многие зрители в Украине начали воспринимать крайне негативно из-за высказываний актера-крымнашиста Федора Добронравова, снимался в течение 11 лет и воспринимался многими зрителями как веселое, лишенное глубокого смысла повествование о жизни вымышленного семейства Будько, их родных и знакомых.
Точно так же воспринимались и актеры, которые сыграли в нем главные роли.
Но, оказалось, в жизни артистов не все складывалось гладко и беззаботно, как можно было бы подумать, наблюдая за веселыми «приключениями» их героев.
Информационный ресурс «Яндекс.новости» собрал не известные широкому кругу зрителей факты об актерах, исполнивших в ситкоме главные роли.
Федор Добронравов
Актеры провел на сцене театра и кино более 30-ти лет, сыграв более 120 ролей. Но возраст даёт знать о себе. В 2018 году мужчина пропал со сцены, стало известно, что актёр перенес инсульт и всеми способами борется с последствиями приступа.
Татьяна Кравченко
Женщина вышла замуж за тирана и целых 6 лет терпела побои ради своей дочери — лишь бы та росла в полноценной семье. Но после того, как съемки сериала «сваты» закончились, актриса впала в депрессию. И только театр смог стать утешением.
Людмила Артемьева
Карьера женщины сложилась отлично, только вот с личной жизнью возникли проблемы. В первом браке она терпела побои, но позже ушла от жестокого мужа. В возрасте 48 лет вновь обрела счастье и мечтала родить малыша, но случился выкидыш на последних месяцах беременности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Сватов» снимали в Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году начались съемки седьмого сезона, они проходили в Грузии и Белоруссии. Съемочный процесс был остановлен после того, как стало известно о запрете СБУ актерам ситкома въезда в Украину по причине одобрения ими агрессии России против Украины и посещения оккупированного полуострова. Весной текущего года запрет был снят. Съемки «Сватов-7» перенесут в большой город.
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