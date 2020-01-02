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С 1 января Нидерланды официально отказались называться Голландией
С 2020 года Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия» и отныне пользоваться лишь официальным названием страны. Кстати, годом ранее Республика Македония официально сменила название и стала Республикаой Северная Македония.
Как сообщает The Guardian, это решение — «часть попытки обновления глобального имиджа» страны. В частности, власти хотят таким образом «сместить международный акцент» с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется. Например, с таких как культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей Амстердама.
Также Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в мае следующего года и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Исключительно Нидерландами будет называться и национальная футбольная команда.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после ухода с поста президента Кахазахстана Нурсултана Назарбаева в его честь переименовали столицу — Астана стала Нурсултаном.
Фото из Википедии.
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