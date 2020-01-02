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На Ровенщине в лесу неизвестные застрелили егеря
В первый день 2020 года в Ровенской области погиб егерь — его застрелили в лесу около станции Чемерное (Сарнинский район). Ранее в охотничьих угодьях Житомирской области после конфликта между егерями и охотниками погиб мужчина.
Как сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области, медики, вызванное на место ЧП, лишь констатировали смерть 55-летнего мужчины.
«Следователями решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности)», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время охоты в Воловецком районе Закарпатской области мужчина нечаянно застрелил своего товарища. 46-летний охотник выстрелил в косулю, однако на линии огня внезапно оказался его друг. Раненый умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.
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