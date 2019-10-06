Вместо косули застрелил товарища: в Закарпатье произошла трагедия на охоте

Происшествия

В субботу, 5 октября, во время охоты в Воловецком районе Закарпатской области мужчина нечаянно застрелил своего товарища. Об этом сам 46-летний житель поселка Ждениево сообщил полиции.

Мужчина рассказал, что во время охоты, выстрелив из охотничьего ружья, попал в своего товарища.

По информации областного главка полиции, происшествие случилось утром, после 7 часов утра, в урочище «Ангары», куда мужчины пошли за грибами и на охоту. Охотясь на косулю, 46-летний ждениевець совершил один выстрел, однако на линии огня внезапно оказался его товарищ. От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи.

С места происшествия правоохранители изъяли зарегистрированное охотничье ружье.

По факту несчастного случая следователи Воловецкого отделения полиции открыли уголовное производство по статье «Убийство, совершенное по неосторожности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в России, в одном из лесов Башкортостана местный охотник случайно подстрелил священника, приняв его за медведя. А в Житомирской области лесник подстрелил подростка. Местный житель хотел отпугнуть коршуна, который нападал на кур. Для этого он взял охотничье ружье и начал стрелять. Одна из пуль срикошетила и попала в соседского мальчика, который гулял на своем дворе.

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