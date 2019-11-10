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Происшествия

Защищал подозреваемого в деле Вороненкова: на Житомирщине застрелили известного адвоката

20:25 10 ноября 2019 546
ружье
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 10 ноября, в охотничьих угодьях Житомирской области погиб мужчина. Ранее в Закарпатье на охоте мужчина нечаянно застрелил своего товарища.

Как сообщили в Житомирском областном главке полиции, убийство произошло в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов.

По данным полицейских, во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации «Радомышльские охотники».

Еще одного человека с тяжелым ранением госпитализировали.

Правоохранители уточнили, что жертвой стрельбы стал 41-летний киевлянин, а ранение получил 52-летний житель Киевской области.

«Другие участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет», — отметили в полиции.

Произошедшее предварительно квалифицировали как покушение на преступление, умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

По информации издания «Гордон, погибшим оказался адвокат Святослав Пархоменко, который защищал подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Александра Лося.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Его убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и скончался в больнице.

В мае 2018 года прокуратура Киева сообщила, что подозревает в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы Юрия Василенко. Длительное время Василенко скрывался от органов досудебного расследования, пока в конце февраля 2019 года не был застрелен в Москве.

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