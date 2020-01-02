23.68 / 24.56 26.29 / 27.40
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лишившаяся своих котят кошка "усыновила" и выкормила щенков (фото, видео)

10:53 2 января 2020 344
Кошка со щенками
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кошку по кличке Катрин вместе с новорожденными котятами вышвырнули из дома жестокие хозяева сразу после ее родов. Мать и малышей подобрали сотрудники одного из приютов в Западно-Капской провинции ЮАР. К сожалению, все котята погибли. Скорбящая Катрин отказывалась общаться с работниками приюта и пряталась, тяжело переживая свою потерю.

Как сообщает The Mirror, все изменилось, когда в это же заведение поступили четверо маленьких щенков, от которых также отказались хозяева. Катрин сразу же заинтересовалась ими и начала вылизывать. А трехнедельные щенки инстинктивно стали пить ее молоко. С тех пор кошка стала собачкам родной матерью. Она кормит их, умывает, защищает. Они вместе спят и играют. Катрин полностью избавилась от депрессии и чувствует себя счастливой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кошка «усыновила» новорожденных енотов, которых выбросила родная мать.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сериал Сваты

В России сообщили о похоронах актера, сыгравшего главную роль в сериале "Сваты"

коммунальные услуги, пенсия

Пенсии, стаж, налоги и коммунальные услуги: какие изменения нас ждут в 2020 году

Пародия Галкина

«Немой» Галкин тонко поиздевался над «новогодним» Путиным (видео)

часы

Отмена комендантского часа в ОРДО на праздники оказалась «счастьем» не для всех (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер