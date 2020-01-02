Лишившаяся своих котят кошка "усыновила" и выкормила щенков (фото, видео)

Мир

Кошку по кличке Катрин вместе с новорожденными котятами вышвырнули из дома жестокие хозяева сразу после ее родов. Мать и малышей подобрали сотрудники одного из приютов в Западно-Капской провинции ЮАР. К сожалению, все котята погибли. Скорбящая Катрин отказывалась общаться с работниками приюта и пряталась, тяжело переживая свою потерю.

Как сообщает The Mirror, все изменилось, когда в это же заведение поступили четверо маленьких щенков, от которых также отказались хозяева. Катрин сразу же заинтересовалась ими и начала вылизывать. А трехнедельные щенки инстинктивно стали пить ее молоко. С тех пор кошка стала собачкам родной матерью. Она кормит их, умывает, защищает. Они вместе спят и играют. Катрин полностью избавилась от депрессии и чувствует себя счастливой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кошка «усыновила» новорожденных енотов, которых выбросила родная мать.

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