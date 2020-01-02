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Хозяин неделю потратил на сборку игрушки: кот разрушил ее за секунду, но остался безнаказанным (фото)
Житель Таиланда, работающий в магазине игрушек, получил от клиента заказ — собрать модель Дораэмона, героя популярного японского манга-сериала. Мужчина потратил более недели, собирая фигуру из 2432 деталей конструктора. По условиям заказа, ему нужно было успеть закончить ее к Новому году.
Однако, когда работа уже была готова, в дело вмешался кот. Как пишет издание The Mirror, игривому животному понадобились считанные секунды для того, чтобы разрушить плод многодневного труда своего владельца. Фотографии разбитой фигурки, а также виновника катастрофы, таец вложил в соцсети. Свой пост мужчина озаглавил: «Я тебя убью». Однако на следующий день признался, что не смог устоять перед взглядом этих невинных глаз и его питомец остался безнаказанным.
Пользователи сети также были покорены зашкаливающим очарованием «преступника». «Честно говоря, у меня просто сердце тает, глядя на него», «Надеюсь, заказчик вас поймет». писали в комментариях.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что кошка, котята которой погибли, «усыновила» и выкормила щенков в приюте для животных.
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