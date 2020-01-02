23.68 / 24.56 26.29 / 27.40
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Хозяин неделю потратил на сборку игрушки: кот разрушил ее за секунду, но остался безнаказанным (фото)

11:34 2 января 2020 215
Кот и разбитая фигурка
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Житель Таиланда, работающий в магазине игрушек, получил от клиента заказ — собрать модель Дораэмона, героя популярного японского манга-сериала. Мужчина потратил более недели, собирая фигуру из 2432 деталей конструктора. По условиям заказа, ему нужно было успеть закончить ее к Новому году.

Однако, когда работа уже была готова, в дело вмешался кот. Как пишет издание The Mirror, игривому животному понадобились считанные секунды для того, чтобы разрушить плод многодневного труда своего владельца. Фотографии разбитой фигурки, а также виновника катастрофы, таец вложил в соцсети. Свой пост мужчина озаглавил: «Я тебя убью». Однако на следующий день признался, что не смог устоять перед взглядом этих невинных глаз и его питомец остался безнаказанным.

Пользователи сети также были покорены зашкаливающим очарованием «преступника». «Честно говоря, у меня просто сердце тает, глядя на него», «Надеюсь, заказчик вас поймет». писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кошка, котята которой погибли, «усыновила» и выкормила щенков в приюте для животных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сериал Сваты

В России сообщили о похоронах актера, сыгравшего главную роль в сериале "Сваты"

Пародия Галкина

«Немой» Галкин тонко поиздевался над «новогодним» Путиным (видео)

коммунальные услуги, пенсия

Пенсии, стаж, налоги и коммунальные услуги: какие изменения нас ждут в 2020 году

часы

Отмена комендантского часа в ОРДО на праздники оказалась «счастьем» не для всех (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер