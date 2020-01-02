Украина

Когда будет установлен мир на Донбассе, не знает никто. Одни утверждают, что в обозримой перспективе над админзданиями Донецка и Луганска не будут развеваться украинские флаги. Другие осмеливаются называть конкретные сроки. Самый оптимистичный прогноз, который довелось слышать: через два-три года это случится. А теперь давайте помечтаем. «Ихтамнеты» наконец-то покинули нашу территорию, граница полностью под контролем, боевики удрали «за поребрик» или сдались, «вата» ведет себя тише воды ниже травы. Все позади? Увы. Восстановление разрушенного войной — это невообразимое количество задач. О некоторых мы знаем уже сейчас, какие-то вырисуются по ходу — список будет бесконечным. Есть в их числе и несколько категорий, решение которых вообще не представляется возможным, во всяком случае сейчас. Например, что делать после победы с памятниками и памятными знаками, которых за годы войны на Донбассе появилось очень и очень много? Поскольку эта тема крайне болезненна, любой вариант решения аналогичен шахматному цугцвангу. Россияне и тут подложили нам мину замедленного действия, ведь отмашку на изготовление и установку многих памятников давали в Кремле.

Кладбище «Донецкое море»: Кобзон и Захарченко — братья навек

На кладбище «Донецкое море» (Ленинский район оккупированного города) покоятся те, кем всегда гордился Донбасс: выдающиеся ученые Анатолий Бобров, Витольд Пак и Станислав Поважный, известный врач Владимир Гусак, легендарные спортсмены Виталий Старухин и Александр Ягубкин, талантливая писательница и поэтесса Наталья Хаткина.

В 2014-м боевики решили, что именно там будут хоронить своих «героев», то есть террористов, детоубийц и палачей. От того, что мы знаем об их «подвигах», мороз идет по коже. А сколько еще не знаем…

Этот погост стал последним пристанищем российского наемника «Моторолы» (Арсен Павлов уничтожен в лифте дома, где жил, в октябре 2016 года), уроженца Иловайска «Гиви» (Михаил Толстых взорван в феврале 2017-го в кабинете), коренного дончанина Александра Захарченко (ликвидирован 31 августа 2018 года в кафе «Сепар») и множества террористов калибром помельче.

Захоронения боевиков — это и могильные холмики с дешевыми деревянными крестами, и помпезные мраморные памятники а-ля рюсс с позолотой и лепниной (в 90-х ставили памятники братве — во весь рост, в спортивных костюмах и с толстыми цепями на шеях, теперь — в камуфляже и с «калашами» в руках), и целые мемориальные комплексы. Бюстов, стел, памятных камней и плит на Донбассе сейчас немерено — на Саур-Могиле и Светлодарской дуге, в Дебальцево и Изварино, в Алчевске и Первомайске. Да, нельзя глумиться над памятью мертвых, даже если они нелюди и предатели Родины. Как быть? Сравнять эти мемориалы с землей? Проклянут те, кто искренне считает, что они защищали Донбасс. Оставить все как есть? Проклянут воевавшие с этой нечистью. Кто может дать совет?

На домах таблички «здесь жил защитник Донбасса»

После 2014 года в городах и поселках Донбасса появилось множество тематических «арт-объектов». В Донецке — стела в честь российского гумконвоя, в Луганске — памятники российским добровольцам и защитникам «республики» (с посвящением на обратной стороне — «защитившим собой Луганщину от фашиствующего национализма»), в донецком парке Ленинского комсомола — бюст Захарченко (стоимость при переводе в гривни — около 2,2 миллиона), на аллее «героев» на кладбище «Донецкое море» — бюст другу Захарченко ярому украинофобу Иосифу Кобзону (правда, был недолгий период размолвки из-за ареста местными гэбистами приятеля Кобзона «Алабая», чье подразделение «Троя» всегда охраняло певца во время гастролей по «ДНР» и «ЛНР»), очень любившему исполнять «гимн ДНР» и вместе с Захарченко петь «Я люблю тебя, жизнь»…

Памятник «российским добровольцам» в Луганске - копия того, который установлен в Сирии в честь бойцов ЧВК «Вагнер»

А еще практически везде вы наткнетесь на многочисленные мемориальные доски «здесь жил, учился, работал такой-то защитник Донбасса». «У нас в поселке полно домов с досками и табличками, — прокомментировала „ФАКТАМ“ жительница одного небольшого города. — Для матерей и жен это хоть какое-то утешение. Но что с ними делать, когда сюда вернется украинская власть? Снимать под крики и слезы родных? Кто решится? Это будет намного сложнее декоммунизации».

Она рассказала, что в ее городе немало и тех, кто погиб, воюя в рядах ВСУ и добровольческих батальонах: «Вот вам еще проблема. Наверняка после победы кто-то выступит с инициативой прикрепить мемориальные доски с именами наших земляков, сражавшихся на фронте на стороне Украины. Знаю, что в одной многоэтажке один парень пошел в „ополчение“, а его сосед по подъезду — в батальон „Айдар“. Оба погибли. Мать „ополченца“ никогда не даст снять табличку с дома. Будет висеть табличка дэнээровца, а рядом „айдаровца“? Представляете этот сюр?»

Нет, не представляем. Как не представляем и того, что когда-нибудь, например, в Луганске появится памятник патриоту Темуру Юлдашеву, геройски погибшему на Саур-Могиле, в Донецке — Дмитрию Чернявскому, которого подло убили во время проукраинского митинга 13 марта 2014 года, в Горловке — зверски замученному боевиками Владимиру Рыбаку…

Есть еще одна категория памятников. По данным ООН на ноябрь 2019 года, во время войны на Донбассе погибли около 3 300 мирных жителей, в том числе и дети. В донецком парке Ленинского комсомола в мае 2015 года появился мемориальный комплекс «Аллея ангелов» (на плите выбита надпись «погибшим детям Донбасса»), спустя два года его дополнили скульптурной композицией: мальчик смотрит в небо, прикрывая собой младшую сестренку. Сами понимаете, от чьих обстрелов…

В Макеевке в сентябре 2016 года установили мемориал «Скорбящий ангел», где выбиты фамилии 30 мирных жителей и 61 боевика. «Это хорошо продуманный иезуитский ход, — прокомментировал „ФАКТАМ“ житель города. — У кого поднимется рука сносить памятник мирным гражданам? Естественно, ни у кого. А эти добавили еще и список боевиков. Вот вам и задача на будущее».

Снести нельзя оставить

Запятую в этой фразе ставьте сами. Журналисты сайта «Донбасс. Реалии» недавно поинтересовались у людей по обе стороны линии разграничения, что они думают на эту тему. Конкретного ответа не дал никто. Главный аргумент — сейчас рано об этом думать. Хотя, как по мне, давно пора.

Кто-то высказал предложение поставить общий памятник всем, кто погиб во время войны, мол, неважно, на чьей стороне воевал. Каким он будет? Какие слова на нем высекут? Не исключено, что компромисс найдут, ведь художники и скульпторы могут предложить вообще нечто абстрактное, устраивающее всех. Но это дело далекого будущего. О котором стоит подумать уже сейчас.

…В глобальной проблеме реинтеграции Донбасса есть и простые решения. Например, можно легко переименовать площадь имени Захарченко в Донецке, запретить продажу футболок и календарей с его фото, закрыть экспозицию в музее Великой Отечественной войны, где хранятся вещи «Гиви», а театр, где проходили панихиды по террористам, как сказала одна мудрая дончанка, вымыть с хлоркой и окропить святой водой. Однако что делать с уже существующими памятниками? Решать эту сложнейшую головоломку предстоит государству Украина. Каким оно будет в ту пору, нам знать не дано.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в оккупированном Донецке собирались заменить памятник Шевченко на аллее недалеко от здания бывшей Донецкой облгосадминистрации бюстом Захарченко.

На фото в заголовке: бюст экс-главы боевиков Александра Захарченко в Донецке

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