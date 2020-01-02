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Перепутал педали: китаец выехал на новеньком внедорожнике из автосалона и на полном ходу врезался в дерево (видео)

12:00 2 января 2020 422
Внедорожник Geely
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Житель города Ибинь в китайской провинции Сычуань приобрел новенький внедорожник отечественного бренда Geely. Однако радость от покупки продлилась недолго. Выезжая на машине из автосалона, китаец на полном ходу врезался в дерево. Машина подпрыгнула, приземлилась и прокатилась дальше — остановившись буквально в каком-то метре от стеклянной витрины. Момент аварии попал на видео.

Как сообщает LiveLeak, неудачливый покупатель признался, что запаниковал, когда машина поехала под небольшой уклон, и со страху перепутал педали, нажав на газ вместо тормоза.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе автомобиль BMWсам уехал со стоянки, протаранив шлагбаум.

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