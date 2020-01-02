На улицах Одессы бросили тонны непроданных елок: коммунальщики в шоке (фото)

Общество и люди

Чем заняться в первый рабочий день нового года, на чем сосредоточить основные усилия? Перед сотрудниками ЖКС Одессы такой вопрос не стоял. Ответить на него им заранее «помогли» так называемые «хвойные» предприниматели. В новогоднюю ночь они массово оставили, попросту бросили, непроданные елки и сосны посреди городских улиц. Тысячи пушистых красавиц, за которыми до последнего «охотились» горожане, стремясь хоть чуточку сэкономить на их приобретении, моментально превратились в ненужный «балласт». Сейчас «зеленые» завалы на одесских улицах разбирают коммунальщики. (Кстати, в прошлом году в Киеве городские власти потратили 300 тыс. грн на утилизацию выброшенных новогодних елок.)

«Продавцы елок серьезно добавили нам работы, по-свински отнеслись к городу, его жителям, да и просто жалко брошенных лесных красавиц, — прокомментировал руководитель департамента ЖКХ горсовета Дмитрий Жеман. - Никакие деньги не оправдывают массовые елочные кладбища. Уверен, все необходимые выводы будут сделаны, списки недобросовестных предпринимателей составлены и ситуация больше не повторится. А пока проблема опять-таки решается силами городских служб…»

Коммунальщики убирают тонны елей и сосен, которые буквально два дня назад пользовались не абы каким спросом и на которые ни за что не желали снижать цены жадные торговцы.

Как стало известно «ФАКТАМ», все эти деревья отвезут в теплицы КП «Горзелентрест», где их измельчат и используют для выращивания саженцев растений, которые в будущем переберутся на улицы Одессы.

Однако это слабое утешение, ведь столько стройных зеленых красавиц погибло ради одной-единственной ночи в году!.. Полицейские обещают штрафовать нерадивых продавцов, однако это остается лишь новогодними обещаниями. Вероятнее всего, необходимы конкретные подзаконные акты, направленные на бережное отношение и разумную вырубку деревьев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве перед Новым годом объявили кампанию «Не руби дерево» — по предупреждению самовольной вырубки елок. Ели и сосны в парках и скверах Киева обрабатывали специальной «ароматной» жидкостью.

«ФАКТЫ» писали также, что в 2019 году киевлян просили привозить непроданные ели и сосны в «Межигорье». Эти деревья являются лакомством для коз, оленей и антилоп, которые живут в зверинце.

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