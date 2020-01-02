Стиль жизни

В бриллиантах и со слонами на шеях: королева и принцессы Дании посетили новогодний прием (фото, видео)

Члены королевской семьи Дании посетили традиционный новогодний прием во дворце Амалиенборг в Копенгагене. На торжество прибыла 79-летняя королева Маргрете II. Правящая монархиня была в расшитом серебром вечернем платье аквамаринового цвета. На плечи был накинут меховой палантин. Ее Величество была в тиаре и великолепном ожерелье из бриллиантов и изумрудов.

Как сообщает издание Daily Mail, младшая сестра Маргрете, 75-летняя принцесса Бенедикта, приехала в фиолетовом бархатном платье, серебряной диадеме и в ожерелье из жемчуга.

Супруга кронпринца Фредерика, 47-летняя принцесса Мэри, также выбрала бархат — но бордового цвета. А также украшения из бриллиантов и рубинов.

Вторая невестка королева, жена ее младшего сына принца Йоакима, 43-летняя принцесса Мари, была в темно-синем атласном платье, к которому отлично подходили драгоценности с сапфирами.

У всех дам на шее висел цепи с Орденом слона — высшей национальной наградой Дании. Орден является одной из самых оригинальных наград мира. Большинство других орденских знаков плоские, чтобы они могли плотно прилегать к одежде. Знак ордена слона представляет собой миниатюрную объемную скульптурку: слон, покрытый белой эмалью и украшенный бриллиантами, несет на спине боевую башенку.

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