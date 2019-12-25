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Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма дебютировали на рождественском выходе королевской семьи (фото, видео)
Королевская семья Великобритании, традиционно празднующая Рождество во дворце Сандрингем в графстве Норфолк, посетила утреннюю праздничную службу в церкви Святой Марии Магдалины, расположенной неподалеку от резиденции королевы. Это одно из самых ожидаемых событий года для фанатов королевской семьи. Возле церкви собирается огромная толпа желающих осмотреть на представителей правящей династии Виндзор.
В этом году основное внимание публики было приковано к дебютировавшим на этом рождественском выходе детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма — шестилетнему принцу Джорджу и четырехлетней Шарлотте. Их младший брат, полуторагодовалый принц Луи, еще слишком мал — его оставили дома — родителями Кейт Кэрол и Майклом Миддлтонами. Семейство Кембриджей остановилось не в самом Сандрингемском дворце, где несколько тесновато из-за наплыва родственников, а в своем расположенном по соседству поместье Анмер-Холл.
Шарлотта была в темно-зеленом пальто, ее старший брат — в темно-синем костюме. Герцогиня Кембриджская выбрала длинное бежевое пальто, зеленую шляпку и зеленые туфли.
На службу прибыли также принц Чарльз, дочь королевы принцесса Анна, младший сын Елизаветы принц Эдвард со своей дочерью леди Луизой, а также внучки Ее Величества принцессы Евгения и Беатрис. Одна — с мужем Джеком Бруксбэнком, другая — с женихом Эдоардо Мапелли Моцци, который получил приглашение от королевы, хотя официально еще не является членом семьи.
The Queen arrives at church on Christmas Day, accompanied by the Duchess of Cornwall, as George and Charlotte walk in with their parents. pic.twitter.com/af2Tzdg0xG— Richard Palmer (@RoyalReporter) December 25, 2019
Члены королевской семьи пришли в церковь пешком, приветствуя по пути собравшуюся толпу. Сама королева Елизавета приехала на автомобиле Bentley вместе с женой Чарльза — герцогиней Корнуольской Камиллой. Монархиня была в ярко-красном наряде. Несколькими часами ранее Ее Величество появилась на публике в другом образе. Она прибыла на раннюю церковную службу в теплой шубе, а на голове у нее был шелковый платок. Королеву сопровождала ее невестка — жена принца Эдварда, графиня Уэссекская Софи.
Муж королевы принц Филипп, герцог Эдинбургский, на этот раз, как и в прошлом году, не присоединился к семейству, оставшись в Сандрингемском дворце. Накануне он выписался из лондонской больницы, в которой провел четыре ночи. Были опасения, что 98-летний Филипп не сможет встретить Рождество с семьей.
Средний сын королевы принц Эндрю, оказавшийся в центре скандала в связи с его связями с педофилом Джеффри Эпштейном, остался дома с отцом. Вместе со своим старшим братом Чарльзом он побывал лишь на ранней церковной службе. Этот выход был обставлен намного менее торжественно.
Отсутствовали также принц Гарри и Меган Маркл. Вместе со своим сыном Арчи и матерью Меган, афроамериканкой Дорией Рэгленд, они встречают Рождество в Канаде. И останутся там по меньше мере до Нового Года.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон опубликовала новое милое фото принца Уильяма с детьми.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».