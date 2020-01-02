Проблемы с суставами и мигрени: гороскоп здоровья на январь от победителя «Битвы экстрасенсов»

Стиль жизни

Первый месяц 2020 года, по мнению астрологов, не предвещает никаких серьезных проблем со здоровьем у большинства знаков зодиака. Однако это не значит, что стоит отмахнуться от профилактики. — Используйте праздники для того, чтобы восстановить свои жизненные силы, — сказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов. — Побольше бывайте на свежем воздухе. А еще лучше — отправляйтесь в небольшое путешествие. Помните, что положительные эмоции влияют на ваш организм и помогают ему противостоять всевозможным вирусам и бактериям. Эксклюзивно для «ФАКТОВ» Хаял рассказал о том, как уберечь себя от недугов в январе и правильно защитить свой организм. (Любовный гороскоп на январь от известного экстрасенса читайте тут.)

Овны

Первый месяц нового года сулит представителям знака Овен большой прилив сил и энергии, которых хватит для покорения самых смелых вершин. Главное при этом — помнить, что не стоит хвататься за все дела одновременно, и правильно, вдумчиво планировать свое время. Так как на волне эйфории вы можете не заметить, что полностью исчерпали энергетический ресурс организма. А восстановить его окажется достаточно сложно.

Тельцы

В этот период звезды советуют Тельцам поберечься и избегать переохлаждения. Поскольку есть большая вероятность простудных заболеваний, которые застанут вас врасплох и выбьют из колеи в самый неподходящий момент. Поэтому лучше уже в начале месяца заняться профилактикой: побольше бывать на свежем воздухе, избегать большого скопления людей и пить витаминные чаи.

Близнецы

Начало месяца для представителей знака Близнецы — прекрасное время, чтобы наконец заняться своим здоровьем. Стоит очистить организм от токсинов и шлаков, а также укрепить иммунитет. Любые действия в этом направлении будут иметь колоссальный эффект и перспективу безболезненно пережить холодное время года.

Раки

В январе Раки могут страдать от сильных головных болей, мигреней. Причиной тому, скорее всего, послужит большая ответственность, которая взвалится на вас в профессиональной деятельности. А потому старайтесь относиться ко всем происходящим событиям спокойнее, избегать стрессовых ситуаций и чаще гулять на свежем воздухе. Помните, что все болезни начинаются с нервного переутомления, поэтому стоит себя поберечь.

Львы

В этот период звезды советуют Львам опасаться травм и переломов. А потому в праздничные дни лучше воздержаться от экстремальных развлечений или опасных видов спорта. Старайтесь быть внимательнее и не поддавайте свой организм большим нагрузкам. Предпочтите спокойный вид отдых: пешие прогулки по красивым местам.

Девы

У представителей данного знака в январе вполне возможны разлады в пищеварительной системе. Чтобы этого избежать, старайтесь питаться правильно и сбалансированно. Кроме того, внимательнее следите за свежестью употребляемых продуктов. Старайтесь избегать жареных блюд и ограничьте сладости. В любом случае лучше есть то, что приготовлено вами дома.

Весы

В этот период Весам, как никогда, будет легко расстаться со своими вредными привычками, которые, словно балласт, тянут представителей знака вниз. Не упустите шанс и распрощайтесь со всем, что мешало вам вести здоровый образ жизни. Главное — уже в начале месяца начать беспощадную борьбу. Только тогда вы легко одержите в ней победу.

Скорпионы

Легкомыслие, с которым представителя знака часто относятся к своему здоровью, в этот период может сыграть с ними злую шутку. Недомогание, на которое вы не обращаете внимания, грозит очень скоро перерасти в серьезный недуг. И уже на борьбу с ним вы потратите гораздо больше сил, времени и, что немаловажно, денег. А потому при первых же симптомах болезни не откладывайте визит к врачу и не забывайте о профилактических мерах.

Стрельцы

В этот период у активных Стрельцов могут возникнуть большие проблемы с суставами и связками. Старайтесь избегать сильных физических нагрузок. Спортом занимайтесь осторожно, чтобы избежать опасных травм. А лучше и вовсе на время отменить свои походы в спортивный зал.

Козероги

В первый месяц зимы переживания Козерогов могут вылиться в проблемы с кожей, волосами и ногтями. Чтобы избежать неприятного недуга и сохранить сияющий вид, звезды советуют не расстраиваться по пустякам и больше времени уделять уходу за собой. Особенно полезными в этот период окажутся органические масла. Их можно не только употреблять в пищу, но и наносить на тело и лицо.

Водолеи

Простудные и вирусные заболевания могут досаждать Водолеям уже с начала 2020 года. Звезды советуют представителям этого знака уделить особое внимание укреплению иммунитета. Прием витаминов и занятия спортом будут очень кстати. Как и прогулки на свежем воздухе.

Рыбы

В январе у представителей знака возможны не очень приятные ситуации в сфере здоровья, вроде мелких недугов и плохого самочувствия. Но ситуация может заметно усугубиться из-за желания Рыб заняться самолечением. Звезды настоятельно рекомендуют этого не делать и решать проблемы со здоровьем, прибегая исключительно к помощи специалистов.

Ранее Хаял Алекперов эксклюзивно для «ФАКТОВ» составил общий гороскоп на январь для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter