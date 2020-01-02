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Рождество 2020: поздравления в стихах и открытках
Рождество Христово — это один из самых больших праздников, поэтому поздравлять близких нужно красиво.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления с Рождеством в стихах и открытки.
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Будто Ангел обнял землю
Взмахом белого крыла,
Вновь пришел к нам светлый праздник,
День Христова Рождества.
Все вокруг преобразилось.
Пожелания добра
В каждом сердце загорелись,
Словно искорки костра.
Пусть от них светлее станет
Даже в самый серый день,
В радостном свечей сиянии
Пусть несчастий тает тень,
Исчезают ложь, обиды
Вместе с завистью и злом,
И добрей друг к другу станем,
Как завещано Творцом.
Вместе с колокольным звоном
Устремится ввысь душа
К свету, радости, надежде
В день Христова Рождества!
***
Сегодня праздник светлый —
Святое Рождество!
Пусть день прекрасный этот
Подарит всем тепло,
В душе покой настанет,
Утихнет боль и грусть,
И всё, о чем мечтали,
Господь исполнит пусть!
***
В небе звездочка сияет —
Зажигайте свечи.
С Рождеством вас поздравляю
В этот чудный вечер.
Счастья, мира, процветанья,
Радостей вам новых.
Пусть исполнятся желанья.
С Рождеством Христовым!
***
В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.
На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.
***
Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
Ранее мы писали о традициях Рождества.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...