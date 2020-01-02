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Общество и люди

Рождество 2020: поздравления в стихах и открытках

6:25 6 января 2020 282
Рождество Христово
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Рождество Христово — это один из самых больших праздников, поэтому поздравлять близких нужно красиво.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления с Рождеством в стихах и открытки.

Также читайте: Сочельник 2020: открытки и лучшие пожелания

Рождество

Будто Ангел обнял землю
Взмахом белого крыла,
Вновь пришел к нам светлый праздник,
День Христова Рождества.

Все вокруг преобразилось.
Пожелания добра
В каждом сердце загорелись,
Словно искорки костра.

Пусть от них светлее станет
Даже в самый серый день,
В радостном свечей сиянии
Пусть несчастий тает тень,

Исчезают ложь, обиды
Вместе с завистью и злом,
И добрей друг к другу станем,
Как завещано Творцом.

Вместе с колокольным звоном
Устремится ввысь душа
К свету, радости, надежде
В день Христова Рождества!

Рождество

***
Сегодня праздник светлый —
Святое Рождество!
Пусть день прекрасный этот
Подарит всем тепло,
В душе покой настанет,
Утихнет боль и грусть,
И всё, о чем мечтали,
Господь исполнит пусть!

Рождество
***
В небе звездочка сияет —
Зажигайте свечи.
С Рождеством вас поздравляю
В этот чудный вечер.

Счастья, мира, процветанья,
Радостей вам новых.
Пусть исполнятся желанья.
С Рождеством Христовым!

Рождество

***
В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.

На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.

На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.

Рождество

***
Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Рождество

Рождество

Ранее мы писали о традициях Рождества.

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