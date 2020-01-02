Общество и люди

Рождество 2020: поздравления в стихах и открытках

Рождество Христово — это один из самых больших праздников, поэтому поздравлять близких нужно красиво.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления с Рождеством в стихах и открытки.

Будто Ангел обнял землю

Взмахом белого крыла,

Вновь пришел к нам светлый праздник,

День Христова Рождества.

Все вокруг преобразилось.

Пожелания добра

В каждом сердце загорелись,

Словно искорки костра.

Пусть от них светлее станет

Даже в самый серый день,

В радостном свечей сиянии

Пусть несчастий тает тень,

Исчезают ложь, обиды

Вместе с завистью и злом,

И добрей друг к другу станем,

Как завещано Творцом.

Вместе с колокольным звоном

Устремится ввысь душа

К свету, радости, надежде

В день Христова Рождества!

***

Сегодня праздник светлый —

Святое Рождество!

Пусть день прекрасный этот

Подарит всем тепло,

В душе покой настанет,

Утихнет боль и грусть,

И всё, о чем мечтали,

Господь исполнит пусть!



***

В небе звездочка сияет —

Зажигайте свечи.

С Рождеством вас поздравляю

В этот чудный вечер.

Счастья, мира, процветанья,

Радостей вам новых.

Пусть исполнятся желанья.

С Рождеством Христовым!

***

В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит

С первою звездой.

На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.

На душе пусть станет

Чисто и светло,

Все мечты исполнятся

В Христово Рождество.

***

Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Ранее мы писали о традициях Рождества.

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