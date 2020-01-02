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Причиной катастрофического пожара в немецком зоопарке стали китайские «небесные фонарики» (видео)

13:45 2 января 2020 400
Китайские небесные фонарики
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Причиной масштабного пожара, который вспыхнул в зоопарке немецкого города Крефельд в новогоднюю ночь, стали китайские «небесные фонарики». Летающие конструкции из бумаги, подсвечивающиеся огнем от горелки, запускать в Германии запрещено. Тем не менее, как говорят свидетели, за несколько минут до наступления Нового года возле зоопарка на низкой высоте проплыло несколько фонариков — после чего запылала крыша Дома обезьян.

Как сообщает издание Metro, на месте пожара были обнаружены частично сгоревшие каркасы фонариков. К ним были прикреплены написанные от руки записки, по которым полиция вышла на след невольных поджигателей.

В огне погибли более 30 животных — в том числе пять орангутангов, две гориллы, шимпанзе и еще несколько обезьян, а также птицы и летучие мыши. Пожарным чудом удалось спасти двух шимпанзе — 40-летнюю самку Балли и более молодого самца Лимбо. Они получили сильные ожоги, но их состояние стабильно. Остались в живых также еще семь горилл, который содержались в другом помещении, не затронутом пожаром.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», животные погибли при пожаре в зоопарке Лондона.

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