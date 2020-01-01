23.54 / 24.46 26.12 / 27.25
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В новогоднюю ночь сильный пожар охватил зоопарк в Германии, погибло много животных

11:18 1 января 2020 386
сгоревший зоопарк
Инф. «ФАКТОВ»

В немецком Крефельде (Северный Рейн-Вестфалия) в первые минуты наступившего 2020 года в местном зоопарке вспыхнул пожар. Ранее сообщалось о пожаре в Лондонском зоопарке.

По информации СМИ, возгорание началось в Доме обезьян. Все живущие в нем животные погибли.

«Невероятная трагедия обрушилась на нас вскоре после полуночи. Дом обезьян сгорел дотла», — говорится на странице зоопарка в Facebook 1 января.

Причина пожара пока не установлена, однако, предположительно, пожар мог быть вызван фейерверком. Криминальная полиция ведет расследование.

Пожарная бригада утром 1 января еще занимается пожаротушением.

По данным зоопарка, Дом обезьян был открыт в 1975 году. Площадь здания с утепленными вольерами составила 2 000 кв. метров. Дом предназначался для орангутанов, шимпанзе, горилл, мартышек, летучих мышей и птиц. На тот момент он был самым большим в Европе.

На странице Zoo Krefeld в Facebook пользователи сети делятся фото погибших животных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о природных пожарах в Австралии, от которых жителям континента приходится спасаться на пляжах возле воды. А также писали о масштабных пожарах в американском штате Калифорния.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Новый год

С Новым годом 2020: поздравления в стихах и открытках

С Новым годом

Поздравления с Новым годом 2020: душевные пожелания и красивые открытки

Волочкова и дочь

"Счастливая" мать: Анастасия Волочкова выгнала из дома дочь-подростка из-за любовника

Горловка

"Бандеровцев выгнали — город опустел": в сети показали фото предновогодней оккупированной Горловки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер