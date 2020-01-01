Мир

В новогоднюю ночь сильный пожар охватил зоопарк в Германии, погибло много животных

В немецком Крефельде (Северный Рейн-Вестфалия) в первые минуты наступившего 2020 года в местном зоопарке вспыхнул пожар. Ранее сообщалось о пожаре в Лондонском зоопарке.

По информации СМИ, возгорание началось в Доме обезьян. Все живущие в нем животные погибли.

«Невероятная трагедия обрушилась на нас вскоре после полуночи. Дом обезьян сгорел дотла», — говорится на странице зоопарка в Facebook 1 января.

Причина пожара пока не установлена, однако, предположительно, пожар мог быть вызван фейерверком. Криминальная полиция ведет расследование.

Пожарная бригада утром 1 января еще занимается пожаротушением.

По данным зоопарка, Дом обезьян был открыт в 1975 году. Площадь здания с утепленными вольерами составила 2 000 кв. метров. Дом предназначался для орангутанов, шимпанзе, горилл, мартышек, летучих мышей и птиц. На тот момент он был самым большим в Европе.

На странице Zoo Krefeld в Facebook пользователи сети делятся фото погибших животных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о природных пожарах в Австралии, от которых жителям континента приходится спасаться на пляжах возле воды. А также писали о масштабных пожарах в американском штате Калифорния.

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