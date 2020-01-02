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Врач из США спас от удушения собаку, поводок которой застрял в лифте (видео)
Врач из американского города Тампа в штате Флорида Мохаммад Авад возвращался домой с дежурства, когда увидел, что из лифта выходит соседка с собакой. В этот момент поводок защемило дверями, вызванный с другого этажа лифт поехал, а пес взлетел вверх. Авад, не мешкая, бросился на выручку: хозяйке собаки не хватало роста, чтобы дотянуться до ошейника и отстегнуть поводок.
После нескольких неудачных попыток мужчине удалось освободить скулящего пса, разорвав поводок. Момент засняли камеры наблюдения. Как сообщает CNN, с собакой, благодаря молниеносной реакции соседа, все в полном порядке.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», аналогичный случай произошел в американском городе Хьюстон. Там сосед спас померанского шпица, который не успел войти в лифт за хозяйкой.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!