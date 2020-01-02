Мир

Врач из США спас от удушения собаку, поводок которой застрял в лифте (видео)

Врач из американского города Тампа в штате Флорида Мохаммад Авад возвращался домой с дежурства, когда увидел, что из лифта выходит соседка с собакой. В этот момент поводок защемило дверями, вызванный с другого этажа лифт поехал, а пес взлетел вверх. Авад, не мешкая, бросился на выручку: хозяйке собаки не хватало роста, чтобы дотянуться до ошейника и отстегнуть поводок.

После нескольких неудачных попыток мужчине удалось освободить скулящего пса, разорвав поводок. Момент засняли камеры наблюдения. Как сообщает CNN, с собакой, благодаря молниеносной реакции соседа, все в полном порядке.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», аналогичный случай произошел в американском городе Хьюстон. Там сосед спас померанского шпица, который не успел войти в лифт за хозяйкой.

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