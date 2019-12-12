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Сосед спас от смерти померанского шпица, поводок которого защемило в дверях лифта (видео)
Житель американского города Хьюстон (штат Техас) Джонни Мэтис, который недавно переехал в новый дом, возвращался домой с работы. Когда он выходил из лифта, навстречу ему шла соседка с померанским шпицем на поводке. 27-летний Джонни говорит, что он притормозил, засмотревшись на собаку — такая она была симпатичная. В это время женщина зашла в лифт, а песик не успел за хозяйкой — двери закрылись, прищемив его поводок. Лифт поехал вверх. Джонни крикнул в след женщине: «Эй, ваша собака!» и в ужасе бросился к псу, чтобы отцепить от него поводок, который вот-вот грозил превратиться в удавку. Ремень уже опасно натянулся, приподнимая щпица с пола. К счастью, мужчина успел вовремя. Он рассказал, что еле нашел карабин в густой шерсти собаки.
Мэтис также рассказал, как только двери закрылись, хозяйка начала кричать. Она была уверена, что ее питомец погибнет. Женщина скоро спустилась вниз. Она была безмерно благодарна спасителю, но пребывала в состоянии шока и не переставала плакать. «Мы обнялись, но она все не могла справиться с эмоциями», — рассказал парень.
Видео с камер наблюдения, которое Мэтис выложил в соцсети Twitter, стало вирусным. Сюжет о спасении собаки показали на телеканале CNN.
!!! pic.twitter.com/OL5NL0ZBzb— Johnny Mathis (@Johnnayyeee) December 10, 2019
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть насмешила собака, решившая «перелететь» через лестницу.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».