23.63 / 24.48 26.24 / 27.27
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Единственный из украинцев: Жан Беленюк признан одним из лучших борцов мира по итогам 2019-го (фото)

15:18 2 января 2020 115
Жан Беленюк
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Мировая федерация борьбы (United World Wrestling) по итогам ушедшего года объявила лучших борцов мира. Лауреатами премии «Борец года 2019» стали Френк Чамиз (Италия) в вольной борьбе, Виктор Лоринц (Венгрия) в греко-римской и Тамира Менсах (США) в женской. Также были определены спортсмены, занявшие вторые и третьи места в этих категориях. Третье место в греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк разделил с россиянином Мусой Евлоевым. Они набрали одинаковое количество баллов (82) по итогам выступлений в рейтинговых турнирах 2019 года, на континентальных чемпионатах и чемпионатах мира.

Каждый из лауреатов премии «Борец года» получит денежное вознаграждение: за первое место — 30 000 швейцарских франков, за второе — 20 000 и за третье — 10 000 (1 швейцарский франк — 24,46 грн).

Напомним, с прошлого года заслуженный мастер спорта Украины, серебряный призер Олимпийских игр-2016 Жан Беленюк представляет на соревнованиях Полтавщину. За это время он стал чемпионом Европы и мира по греко-римской борьбе, а также завоевал «золото» ІІ Европейских игр. Свое сотрудничество с регионом он начал благодаря тренеру Олегу Сазонову, сумевшему обеспечить для спортсмена необходимые условия для тренировок.

«Надеюсь, Полтава даст мне все возможности, чтобы я мог качественно подготовиться и достойно представить ее на Олимпийских играх в Токио», — заявил борец, принимая предложение выступать за Полтавщину.

Жан Беленюк — депутат Верховной Рады ІХ созыва (прошел по списку партии «Слуга народа»), первый заместитель председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта в ВР.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия. Список возглавил непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер-младший.

«ФАКТЫ» писали также, что украинские олимпийские чемпионы и призеры Токио-2020 могут рассчитывать на солидные премиальные за медали, которые завоюют летом в столице Японии.

Фото со страницы Жана Беленюка в Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сериал Сваты

В России сообщили о похоронах актера, сыгравшего главную роль в сериале "Сваты"

Кот и разбитая фигурка

Хозяин неделю потратил на сборку игрушки: кот разрушил ее за секунду, но остался безнаказанным (фото)

Зеленский в Буковеле

Зеленский засветился в Буковеле: в сеть попало фото

Пародия Галкина

«Немой» Галкин тонко поиздевался над «новогодним» Путиным (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер