Спорт

Единственный из украинцев: Жан Беленюк признан одним из лучших борцов мира по итогам 2019-го (фото)

Мировая федерация борьбы (United World Wrestling) по итогам ушедшего года объявила лучших борцов мира. Лауреатами премии «Борец года 2019» стали Френк Чамиз (Италия) в вольной борьбе, Виктор Лоринц (Венгрия) в греко-римской и Тамира Менсах (США) в женской. Также были определены спортсмены, занявшие вторые и третьи места в этих категориях. Третье место в греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк разделил с россиянином Мусой Евлоевым. Они набрали одинаковое количество баллов (82) по итогам выступлений в рейтинговых турнирах 2019 года, на континентальных чемпионатах и чемпионатах мира.

Каждый из лауреатов премии «Борец года» получит денежное вознаграждение: за первое место — 30 000 швейцарских франков, за второе — 20 000 и за третье — 10 000 (1 швейцарский франк — 24,46 грн).

Напомним, с прошлого года заслуженный мастер спорта Украины, серебряный призер Олимпийских игр-2016 Жан Беленюк представляет на соревнованиях Полтавщину. За это время он стал чемпионом Европы и мира по греко-римской борьбе, а также завоевал «золото» ІІ Европейских игр. Свое сотрудничество с регионом он начал благодаря тренеру Олегу Сазонову, сумевшему обеспечить для спортсмена необходимые условия для тренировок.

«Надеюсь, Полтава даст мне все возможности, чтобы я мог качественно подготовиться и достойно представить ее на Олимпийских играх в Токио», — заявил борец, принимая предложение выступать за Полтавщину.

Жан Беленюк — депутат Верховной Рады ІХ созыва (прошел по списку партии «Слуга народа»), первый заместитель председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта в ВР.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия. Список возглавил непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер-младший.

«ФАКТЫ» писали также, что украинские олимпийские чемпионы и призеры Токио-2020 могут рассчитывать на солидные премиальные за медали, которые завоюют летом в столице Японии.

Фото со страницы Жана Беленюка в Facebook

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