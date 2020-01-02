Стала известна судьба большой суммы денег, найденной в матрасе на свалке под Одессой (фото)

Общество и люди

В канун Нового года село Шевченково, что в Килийском районе, на юге Одесской области, взбудоражило сообщение о том, что местная бедная семья нашла на сельской свалке матрац с крупной суммой денег. Поначалу сельчане посчитали эту информацию фейком, но со временем о ней начали говорить жители села, которые досконально знали об этом необычном случае.

Выяснилось, что семья, нашедшая «клад», очень набожная и честная. За помощью в поиске владельца матраца они обратилась в местный православный храм.

В четверг, 2 января, стали известны подробности этой истории, их прокомментировал глава Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко:

«Что касается средств, которые были найдены на свалке в Шевченково. Сразу несколько жителей села заявили о том, что деньги принадлежат именно им, но доказать это никто не смог. Настоятель храма отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского горсовета, как положено по закону. О передаче денег составлен акт. В течение шести месяцев они будут сберегаться здесь. Если за это время не будет установлен владелец, в соответствии с требованиями законодательства, право распорядиться ими получит человек, который нашел деньги».

Комментируя необычное событие, сельчане полагают, что хозяин матраца умер, а его пожитки выбросили наследники. Все без исключения отмечают благородный поступок семьи, которая нашла «денежный» матрас.

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