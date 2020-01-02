- 03.02 00:18 Секс-скандал разгорается: Вайнштейну предъявили новые обвинения в насилии
- 06.01 23:51 Прощались с годом свиньи: три поросенка ворвались в магазин и вылакали 2 бутылки коньяка
- 06.01 23:43 «Интер» впервые за 23 года обыграл на выезде «Наполи»: видео голов
- 06.01 23:12 Зеленский из Омана обсудил с Помпео по телефону ряд важных вопросов
- 06.01 23:07 Рождество 2020: поздравления в прозе и красивые открытки
- 06.01 22:51 Пожары в Австралии: летчики показали видео работы в огненном небе
- 06.01 22:15 Это было решение США: в НАТО отреклись от причастности к убийству Сулеймани
- 06.01 22:00 В Украине вводят новый механизм соцпомощи: что об этом известно
- 06.01 21:27 В Харькове аферист на глазах у баристы вынес из кофейни почти три тысячи гривен
- 06.01 21:07 Электронный браслет не помог: на Херсонщине разыскивают подозреваемого в убийстве
- 06.01 20:38 Трамп резко отреагировал на решение Ирана по ядерному оружию
- 06.01 20:12 В страшном ДТП на Львовщине погиб ветеран АТО
Рождество 2020: поздравления в прозе и красивые открытки
Рождество Христово в Украине — семейный праздник, но поздравляют с ним не только тех, кто рядом.
У вас точно есть друзья, которым стоит отправить открытку с пожеланиями своими словами, а «ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений в прозе.
Также читайте: Поздравления с Рождеством и музыкальные открытки
С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!
***
Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!
***
Со светлым праздником Рождества! Мира и благополучия, уюта в дома и умиротворения в сердца, а также мирного неба над головой и Божьей благодати!
***
Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить все доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.
***
Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!
***
С Рождеством Христовым. Желаю мира твоему дому, твоему сердцу, твоей душе. Пусть яркая звезда ведёт тебя по верному пути к благополучию, пусть в твоей жизни будет радость, любовь, надежда, вера и удача. Желаю семейного уюта, крепкого здоровья и Божьего благословения на долгую счастливую жизнь.
***
Желаю, чтобы это волшебное, праздничное настроение Рождества согрело ваши души и наполнило вашу жизнь улыбками. Пускай вокруг вас всегда будет добро и понимание. Сохраняйте в ваших сердцах веру и любовь, и тогда Господь наградит вас благодатью и светом. С Рождеством!
Ранее мы публиковали подборку коротких поздравлений с Рождеством.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..