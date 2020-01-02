Рождество 2020: поздравления в прозе и красивые открытки

Общество и люди

Рождество Христово в Украине — семейный праздник, но поздравляют с ним не только тех, кто рядом.

У вас точно есть друзья, которым стоит отправить открытку с пожеланиями своими словами, а «ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений в прозе.

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С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!

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Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

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Со светлым праздником Рождества! Мира и благополучия, уюта в дома и умиротворения в сердца, а также мирного неба над головой и Божьей благодати!

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Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить все доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

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Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!

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С Рождеством Христовым. Желаю мира твоему дому, твоему сердцу, твоей душе. Пусть яркая звезда ведёт тебя по верному пути к благополучию, пусть в твоей жизни будет радость, любовь, надежда, вера и удача. Желаю семейного уюта, крепкого здоровья и Божьего благословения на долгую счастливую жизнь.

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Желаю, чтобы это волшебное, праздничное настроение Рождества согрело ваши души и наполнило вашу жизнь улыбками. Пускай вокруг вас всегда будет добро и понимание. Сохраняйте в ваших сердцах веру и любовь, и тогда Господь наградит вас благодатью и светом. С Рождеством!

Ранее мы публиковали подборку коротких поздравлений с Рождеством.

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