Деньги

Жители Донецка бурно обсуждают в соцсетях грядущее в ОРДО подорожание проезда в общественном транспорте. Повышение стоимости почти вдвое анонсировал главарь донецких боевиков Денис Пушилин во время своей предновогодней «прямой линии» с населением. Он заявил, что это вынужденная мера, исключительно ради повышения зарплат работникам общественного транспорта. Зарплаты у водителей пассажирского автотранспорта и горэлектротраспорта и правда мизерные: от 3,6 тыс. руб. — примерно 1380 грн (это меньше, чем минимальная пенсия в ОРДО, — 4 тыс. руб. — около 1 535 грн) и до 6,6 тыс. руб. (примерно 2 530 грн). Об этом красноречиво свидетельствует объявление о вакансиях.

Официальные рупоры оккупационной власти в ОРДО повышение тарифов на проезд, разумеется, поддерживают. По их мнению, после обещанного Пушилиным в 2020 году повышения зарплат бюджетникам и пенсий на 20−26 процентов «разбогатевшее» население увеличения расходов на проезд практически не ощутит.

Заявление пресс-секретаря Пушилина Виктории Талакиной

Пиарщики Пушилина предлагают даже отменить бесплатный проезд для пенсионеров в горэлетротранспорте, оставив льготы только детям и членам многодетных семей.

«Может быть, я и не прав, не бросайтесь тапками. Ну и смешной проезд за 3 рубля в трамвае я бы заменил на 5 рублей (примерно 2 грн. — Авт.). В маршрутках — 15−20 рублей (6−8 грн. — Авт.). Ровные цифры — меньше сдачи, реже отвлекается водитель», — пишет на своей странице Сергей Ищенко, один из официальных рупоров оккупантов.

Одни комментаторы соглашаются с автором поста, говоря о том, средств на содержание общественного транспорта катастрофически не хватает. Мол, цены на запчасти и солярку в ОРДО космические, а на проезд в течение пяти лет оккупации — символические. 3 российских рубля в трамвае и троллейбусе и 10−11 рублей — в маршрутке. В муниципальных автобусах, которые два-четыре раза в день появляются на самых востребованных маршрутах, цена проезда — 7 руб. В итоге жителям ОРДО приходится по полчаса ожидать трамвая или троллейбуса.

Однако большинство комментаторов заявили о том, что цены на проезд, «как в Ростове» (в этом российском городе проезд в маршрутке стоит в среднем 20 рублей), в Донецке можно будет устанавливать тогда, когда зарплаты и пенсии в ОРДО поднимут до уровня российских.

«Ну, оно, конечно, виднее — из ресторана на бульваре Пушкина или из окна автомобиля с гирляндами, сколько должен быть проезд в общественном транспорте и зачем бабульки с дедульками цены на яйца сравнивают и по городу катаются!», — возмущаются в сети.

Кроме того, дончан пугает и возможный рост тарифов на центральное отопление и горячую воду, мораторий на повышение которых, обещанный боевиками после подорожания других коммунальных услуг, закончился 1 января 2020 года. Поговаривают и о скором повышении тарифов для населения на газ.

Напомним, учителя и врачи в ОРДО почти не ощутили предыдущего увеличения зарплат, так как им перестали выплачивать надбавки, а сами оклады стали задерживать. Горняки же, у которых остается все меньше перспектив трудоустройства в ОРДО, получают свою зарплату частями с задержкой на один-три месяца.

Как удалось выяснить «ФАКТАМ», например, на такой все еще перспективной шахте, как им. Засядько в Донецке, в декабре 2019 года зарплату за ноябрь перечисляли в три этапа: два раза — по 25 процентов, и последние 50 процентов зарплаты за ноябрь горняки получили 30 декабря. За декабрь 2019-го зарплата на шахту Засядько пока еще не поступала, хотя уголь потребителям уже отгружен.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что бюджетников ОРДО традиционно выгоняют на публичные празднования.

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