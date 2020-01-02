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Веселого Рождества: поздравления, оригинальные смс и открытки
Один из самых главных христианских праздников — Рождество Христово. Поздравьте сегодня, 7 января, всех близких.
А «ФАКТЫ» сделали для вас подборку смс-поздравлений и открыток.
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Искренней радости
В день Рождества,
Уюта, здоровья,
Счастья, тепла!
***
С Рождеством! Желаю вам здоровья, счастья и любви! Чтобы жизнь была наполнена только счастливыми мгновениями!
***
Удачи, радости, добра,
Тепла, любви, везенья в дом.
Чтоб жизнь счастливою была,
Всех благ в семье вам. С Рождеством!
***
Звезда рождественская пусть
Вам освещает в жизни путь.
Уюта и здоровья в дом —
Любви, добра вам!
С Рождеством!
***
С Рождеством Христовым!
Будьте все здоровы,
Свет рождественской звезды
Пусть хранит вас от беды.
***
Праздник постучался в дом.
С Рождеством вас, с Рождеством!
Встречи, елка и подарки…
Каждый миг пусть будет ярким,
Пусть на сотню лет вперед
Вам во всех делах везет!
***
Звезда на небе заблестела,
Христос родился — эта весть
Сегодня землю облетела,
Теперь у всех надежда есть.
Всех с праздником, друзья мои,
Удачи, счастья и любви!
Еще больше красивых поздравлений и открыток можно найти здесь.
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