Веселого Рождества: поздравления, оригинальные смс и открытки

Общество и люди

Один из самых главных христианских праздников — Рождество Христово. Поздравьте сегодня, 7 января, всех близких.

А «ФАКТЫ» сделали для вас подборку смс-поздравлений и открыток.

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Искренней радости

В день Рождества,

Уюта, здоровья,

Счастья, тепла!

***

С Рождеством! Желаю вам здоровья, счастья и любви! Чтобы жизнь была наполнена только счастливыми мгновениями!

***

Удачи, радости, добра,

Тепла, любви, везенья в дом.

Чтоб жизнь счастливою была,

Всех благ в семье вам. С Рождеством!

***

Звезда рождественская пусть

Вам освещает в жизни путь.

Уюта и здоровья в дом —

Любви, добра вам!

С Рождеством!

***

С Рождеством Христовым!

Будьте все здоровы,

Свет рождественской звезды

Пусть хранит вас от беды.

***

Праздник постучался в дом.

С Рождеством вас, с Рождеством!

Встречи, елка и подарки…

Каждый миг пусть будет ярким,

Пусть на сотню лет вперед

Вам во всех делах везет!

***

Звезда на небе заблестела,

Христос родился — эта весть

Сегодня землю облетела,

Теперь у всех надежда есть.

Всех с праздником, друзья мои,

Удачи, счастья и любви!

Еще больше красивых поздравлений и открыток можно найти здесь.

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