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В Харькове водитель троллейбуса напал на пассажиров с монтировкой
В Харькове будут судить 50-летнего водителя троллейбуса, который после неосторожного замечания одного из пассажиров ударил его монтировкой по руке. Напомним, ранее в Запорожье водитель избил пассажира на костылях.
Как сообщили в полиции Харькова, этого агрессивному мужчине показалось мало, и он, уже выйдя из троллейбуса, нанес удар другому пассажиру — уже по ноге. При этом он нецензурно выражался в адрес своих жертв.
Основянский отдел полиции Харькова открыл уголовное производство по части 1 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины, водителю объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в 2019 году «ФАКТЫ» неоднократно писали об агрессии водителей маршрутных такси. Так, в Киеве мужчина, попросивший водителя выдать причитающуюся сдачу, был жестоко избит и попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, а в Тернополе водитель умышленно проехал нужную пассажиру остановку.
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