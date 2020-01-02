- 20:26 Столица Австралии задыхается в дыму пожаров: уровень загрязнения воздуха превышен в десятки раз
- 20:24 Особенности комендантского часа: боевики пообещали не отправлять «на подвал» поздних прохожих без «паспорта ДНР»
- 20:04 Момент катастрофы казахстанского самолета, в которой пострадали украинцы, сняли на видео
- 19:48 Полиция назвала число пьяных водителей, попавшихся в 2019 году: цифра шокирует
- 19:37 В Желтых Водах подросток-самоубийца спрыгнул с печально известного недостроя, но чудом остался жив
- 19:15 Самые красивые зимние торты: каждая деталь съедобна
- 19:02 Проблемы с суставами и мигрени: гороскоп здоровья на январь от победителя «Битвы экстрасенсов»
- 18:58 Глава комитета Рады объяснила, почему Украина платит пенсии жителям ОРДЛО, получающим выплаты от России
- 18:43 Послы Польши и Израиля «с беспокойством и сожалением» отреагировали на чествование в Украине лидеров ОУН
- 18:26 В Харькове водитель троллейбуса напал на пассажиров с монтировкой
- 18:12 Знаменитый боксер-рекордсмен умер от сердечного приступа
- 17:49 Некуда идти после выписки: врач «Феофании» рассказал о главной проблеме бывших пленников боевиков
Столица Австралии задыхается в дыму пожаров: уровень загрязнения воздуха превышен в десятки раз (видео)
Австралийские экологи бьют тревогу — из-за масштабных лесных пожаров на юго-восточном побережье уровень загрязнения воздуха в столице страны Канберре в 26 раз превысил критическую отметку «опасно для жизни».
По данным издания The Canberra Times, из-за смога в Канберре уже закрыли туристические достопримечательности, музеи и национальные парки, аудитории и кампусы национального университета, а Почта Австралии приостановила доставку отправлений из и в Канберру и прекратила работу шести отделений.
Дошло до того, что владельцы квартир и офисов в центре города были вынуждены отключить системы пожарной безопасности, поскольку датчики дыма срабатывали из-за смога и включали сигнал предупреждения о пожаре.
Отметим, что к настоящему моменту огнем охвачены огромные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Уничтожено более 4 млн га леса, а жертвами пожаров стали как минимум 15 человек, среди которых — трое пожарных.
Также, по оценкам экологов, в огне и дыму погибли более 480 миллионов животных и птиц.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали видео спасения диких животных на пылающем континенте.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Здравствуй, ОРДО, Новый год: главарь "ДНР" вдвое повышает стоимость проезда в общественном транспорте (фото)
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»