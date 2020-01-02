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Столица Австралии задыхается в дыму пожаров: уровень загрязнения воздуха превышен в десятки раз (видео)

20:26 2 января 2020 131
Лесные пожары
Инф. «ФАКТОВ»

Австралийские экологи бьют тревогу — из-за масштабных лесных пожаров на юго-восточном побережье уровень загрязнения воздуха в столице страны Канберре в 26 раз превысил критическую отметку «опасно для жизни».

По данным издания The Canberra Times, из-за смога в Канберре уже закрыли туристические достопримечательности, музеи и национальные парки, аудитории и кампусы национального университета, а Почта Австралии приостановила доставку отправлений из и в Канберру и прекратила работу шести отделений.

Дошло до того, что владельцы квартир и офисов в центре города были вынуждены отключить системы пожарной безопасности, поскольку датчики дыма срабатывали из-за смога и включали сигнал предупреждения о пожаре.

Отметим, что к настоящему моменту огнем охвачены огромные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Уничтожено более 4 млн га леса, а жертвами пожаров стали как минимум 15 человек, среди которых — трое пожарных.

Также, по оценкам экологов, в огне и дыму погибли более 480 миллионов животных и птиц.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали видео спасения диких животных на пылающем континенте.

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