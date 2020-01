В Австралии продолжают бушевать лесные пожары. По последним данным, за истекшие сутки в результате стихийного бедствия погибли уже семеро человек. Последние жертвы — это пожилой мужчина с сыном, пытавшиеся защитить свой дом от огня, а также 28-летний доброволец-пожарный, ехавший спасать людей, но попавший в ДТП. Автомобиль был найден опрокинувшимся, водитель погиб.

По информации пожарных служб, огнем были уничтожены 176 жилых домов в Новом Южном Уэльсе и еще 43 в штате Виктория.

Тем временем на пляжах штата Виктория тысячи людей ждут спасательных отрядов. На помощь четырем тысячам пострадавшим вышли военные корабли с провизией и водой. Их ждут у побережья 2−3 января. Пока же часть местных жителей и туристов собираются вывезти с пляжей с помощью вертолетов.

My brother just sent me this video from yesterday at #MaluaBay where him and the rest of my family were stranded. #AustraliaFires #bushfirecrisis #Southcoastfires #AustraliaBurns #BatemasBay #RFS #NSWbushfires pic.twitter.com/LmZvZxWwrk