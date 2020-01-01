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Катастрофические пожары в Австралии: за сутки семеро погибших, 4 тысячи человек ждут эвакуации военными (фото, видео)
В Австралии продолжают бушевать лесные пожары. По последним данным, за истекшие сутки в результате стихийного бедствия погибли уже семеро человек. Последние жертвы — это пожилой мужчина с сыном, пытавшиеся защитить свой дом от огня, а также 28-летний доброволец-пожарный, ехавший спасать людей, но попавший в ДТП. Автомобиль был найден опрокинувшимся, водитель погиб.
По информации пожарных служб, огнем были уничтожены 176 жилых домов в Новом Южном Уэльсе и еще 43 в штате Виктория.
Тем временем на пляжах штата Виктория тысячи людей ждут спасательных отрядов. На помощь четырем тысячам пострадавшим вышли военные корабли с провизией и водой. Их ждут у побережья 2−3 января. Пока же часть местных жителей и туристов собираются вывезти с пляжей с помощью вертолетов.
My brother just sent me this video from yesterday at #MaluaBay where him and the rest of my family were stranded. #AustraliaFires #bushfirecrisis #Southcoastfires #AustraliaBurns #BatemasBay #RFS #NSWbushfires pic.twitter.com/LmZvZxWwrk— Lord of the Blondes (@ek_nicholls) January 1, 2020
Fire on #maluabay main beach #southcoast #fire pic.twitter.com/aCx7MAUR7y— Alex Coppel (@CoppelHeraldSun) January 1, 2020
Напомним, пожары в Австралии начались еще в октябре. В сети получили популярность видео, как австралийцы спасали диких животных. Ситуация обострилась 30 декабря. Из-за сорокаградусной температуры и сильного ветра пожары резко распространились, огонь охватил обширные территории.
Фото NSWRFS/Twitter
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