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Катастрофические пожары в Австралии: за сутки семеро погибших, 4 тысячи человек ждут эвакуации военными (фото, видео)

18:45 1 января 2020 148
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В Австралии продолжают бушевать лесные пожары. По последним данным, за истекшие сутки в результате стихийного бедствия погибли уже семеро человек. Последние жертвы — это пожилой мужчина с сыном, пытавшиеся защитить свой дом от огня, а также 28-летний доброволец-пожарный, ехавший спасать людей, но попавший в ДТП. Автомобиль был найден опрокинувшимся, водитель погиб.

пожар

По информации пожарных служб, огнем были уничтожены 176 жилых домов в Новом Южном Уэльсе и еще 43 в штате Виктория.

пожар

Тем временем на пляжах штата Виктория тысячи людей ждут спасательных отрядов. На помощь четырем тысячам пострадавшим вышли военные корабли с провизией и водой. Их ждут у побережья 2−3 января. Пока же часть местных жителей и туристов собираются вывезти с пляжей с помощью вертолетов.

 

Напомним, пожары в Австралии начались еще в октябре. В сети получили популярность видео, как австралийцы спасали диких животных. Ситуация обострилась 30 декабря. Из-за сорокаградусной температуры и сильного ветра пожары резко распространились, огонь охватил обширные территории.

Фото NSWRFS/Twitter

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