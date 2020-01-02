Украина

"Для меня есть разница, с кем, куда и откуда": Вакарчук резким стихом отреагировал на новогоднее обращение Зеленского

Новогоднее обращение президента Владимира Зеленского возмутило лидера партии «Голос», народного депутата Украины Святослава Вакарчука.

Впечатление от спича главы государства оказалось настолько сильным, что знаменитый музыкант посвятил ему стихотворение, в котором изложил свое отношение к каждому из постулатов Зеленского.

В частности, он поинтересовался у президента, какое государство он и его команда хотят построить — государство или колхоз.

Приводится на языке оригинала

«Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки…

А щодо того, хто кому товариш друг і брат,

На щастя кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад,

Як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку, під чобіт зла,

І як закрити гідність у „каптерку“,

І тих, хто молиться на голову козла,

І тих хто всує одягає „гимнастерку“.

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя,

Старіють очі і від сміху і від сліз,

Та не буває без очей облич.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей Держави,

Какая разница, под чем, под кем и с чем,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно,

Жувати шоу, чи смоктати серіали,

Яка різниця — сало, чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію — чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог,

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де,

І хто, і з ким готовий побрататись,

Не проживе Держава без людей,

Людей, що вовкодавів не бояться».

Поклонники поддержали депутата в сети, отметив, что и для них есть разница, в каком государстве они будут жить.

А Станислав Златкин попытался объяснить (очевидно, президенту и его сторонникам), почему не готов гулять с любимой возле памятника Власу Чубарю или погулять по освещенной улице Станислава Косиора.

«Напомню, эти персоны являются организаторами голодомора и репрессий в Украине … Памятник Чубарю долгие годы стоял в микрорайоне Отрадный (Киев), а ул. Косиора (ныне — Соборности) известна большинству жителей Кривого Рога (и не только). Может заасфальтируем, осветим и переименуем? А, господин президент?!», — написал он.

Напомним, ранее неоднозначные призывы президента раскритиковал бывший узник Кремля, кинорежиссер Олег Сенцов.



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