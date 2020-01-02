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Не больше 10 тысяч гектаров в одни руки: у премьера рассказали о трехуровневом ограничении при продаже земли

22:33 2 января 2020 29
Не больше 10 тысяч гектаров в одни руки: у премьера рассказали о трехуровневом ограничении при продаже земли
Инф. «ФАКТОВ»

В финальной версии законопроекта о рынке земли введут трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках. Об этом в соцсети написал советник премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексей Мушак. Напомним, после протестов аграриев фракция «Слуга народа» согласилась отложить принятие закона о старте рынка земли.

По его словам, базовым ограничителем станет площадь земельного участка в 10 тысяч гектаров. Именно такое количество земли сможет получить украинское предприятие, и ни один владелец земли совокупно не сможет владеть более чем 10 тысячами гектаров.

В случае превышения этого лимита избыточная земля будет изыматься и продаваться на электронных торгах.

Также Мушак отметил, что в настоящее время первые 500 агрокомпаний Украины обрабатывают земельный банк более, чем 10 тысяч гектаров.

Отметим, что к рассмотрению финального проекта закона о рынке земли депутаты Рады планируют приступить сразу после новогодних каникул.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил ряд условий, при выполнении которых запуск рынка земли даст свой результат.

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