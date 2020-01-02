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Прокуроры по "делам Майдана" остаются на своих местах: итоги собеседования в открывшемся Офисе генпрокурора

22:57 2 января 2020 69
Прокуроры по «делам Майдана» остаются на своих местах: итоги собеседования в открывшемся Офисе генпрокурора
Инф. «ФАКТОВ»

Прокуроры по так называемым «делам Майдана» Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и сохранили свои должности.

В соответствии с информацией, опубликованной на сайте Офиса, всего по результатам собеседования на руководящие должности зачислили 36 человек, отказали четырем.

Отметим, что Офис генпрокурора официально начал работу 2 января 2019 года.

Тем временем в ГБР назначили собственного главу Департамента по расследованию дел Майдана.

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