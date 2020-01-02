В Украине начинает работу Офис генерального прокурора: что изменится

Украина

С четверга, 2 января, в Украине вместо Генеральной прокуратуры начал работать Офис генерального прокурора — соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Зеленским в конце сентября 2019 года.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в этой структуре будут работать прокуроры, прошедшие аттестацию. Изменены и требования к претенденту на должность генпрокурора — ее сможет занять специалист с юридическим образованием, который проработал в области права не менее 10 лет.

В законе предусмотрены ликвидация военных прокуратур с одновременным предоставлением генеральному прокурору права в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора.

У генпрокурора будет два первых заместителя и такое количество заместителей, которое ему потребуется — в этом закон его не ограничивает. Если раньше в Генпрокуратуре работали порядка 15 тысяч сотрудников, то теперь их будет не более 10 тысяч.

Оклад прокурора окружной (местной) прокуратуры увеличат с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан, с 2021 года — 20 прожиточных минимум, а с 2022 году — 25 «минимумов». Увеличат и оклады руководства Офиса генпрокурора, а также руководителей региональных прокуратур. Премии будут выписывать по результатам оценивания качества работы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по причине провала аттестации начальником Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией ГПУ Александра Лукашенко, который подписал подозрения по делу об убийстве Павла Шеремета, было принято решение об обновлении группы прокуроров.

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