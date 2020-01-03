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Не прошло и сто лет: в "худшем городе США" разрешили играть в снежки (видео)
В американском штате Висконсин, где собаки любят облизывать котов, произошло событие «эпохального масштаба»: власти города Уосо решили снять запрет на игру в снежки, который действовал с 1962 года.
Об этом пишет The New York Times.
Издание объясняет, что в течение 57 лет местным жителям грозил штраф в $ 114 за игру в снежки в пределах города. Закон был принят в 1962 году из-за того, что хулиганы метали шарики из снега в дома горожан.
Запрет распространялся также на «бросание в людей или здания любых предметов, стрел, камней или иных снарядов, в том числе реактивных». В то же время в городе разрешено ходить по улицам с огнестрельным оружием.
СМИ и пользователи соцсетей неоднократно высмеивали власти Уосо из-за запрета на игру в снежки и даже называли город «худшим в Америке». В итоге городская администрация решила внести поправки в закон.
Накануне рождественских праздников в сети появилось видео, где заместитель руководителя городской полиции Мэтт Барнс предлагает исключить слово «снежки» из законопроекта.
«Веселые игры в снежки — это всегда веселые игры в снежки, и мы не наказываем за это. Поэтому будет правильно, если мы просто уберем слово «снежки», — заявил он.
Также полицейский отметил, что акт применялся всего десять раз за последние 15 лет, в том числе за стрельбу из арбалета и сбрасывание мешков с песком в центре города. В подтверждение своих намерений он бросил снежок в голову мэра Уосо во время своей речи.
Поправки к закону уже одобрил один из комитетов администрации Уосо.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что граждане США протестуют и против ряда других запретов: так, в мае популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски выставила на своей страничке в Instagram фотографию в обнаженном виде в знак протеста против запрета на аборты.
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