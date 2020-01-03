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В Киеве бандиты терроризируют рынок, требуя с продавцов дань — 10 тысяч долларов в месяц (видео)
Разгром торговых павильонов на столичной Троещине, случившийся накануне Нового года, является «предупреждением» для торговцев, у которых бандиты вымогают «дань за спокойную жизнь».
Как сообщает «ТСН», таким образом злоумышленники вынуждают предпринимателей платить по 10 тысяч долларов в месяц. Об этом журналистам рассказал владелец одного из киосков, получающий SMS с угрозами. «До того был взрыв, были поджоги, сгорела кофейня. Действовали точно так же: подожгли, убежали. Хотят денежное вознаграждение», — пояснил он.
Злоумышленники грозятся уничтожить все имущество предпринимателей, называя случившееся в ночь на 31 декабря 2019 года «разминкой».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре 2019 года неизвестный подорвал на рынке Троещины гранату «Ф-1». К счастью, обошлось без пострадавших. Взрывом были повреждены фасады трех магазинов.
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