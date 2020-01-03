23.25 / 24.00 26.00 / 26.70
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве бандиты терроризируют рынок, требуя с продавцов дань — 10 тысяч долларов в месяц (видео)

8:23 3 января 2020 314
Разгром рынка на Троещине
Инф. «ФАКТОВ»

Разгром торговых павильонов на столичной Троещине, случившийся накануне Нового года, является «предупреждением» для торговцев, у которых бандиты вымогают «дань за спокойную жизнь».

Как сообщает «ТСН», таким образом злоумышленники вынуждают предпринимателей платить по 10 тысяч долларов в месяц. Об этом журналистам рассказал владелец одного из киосков, получающий SMS с угрозами. «До того был взрыв, были поджоги, сгорела кофейня. Действовали точно так же: подожгли, убежали. Хотят денежное вознаграждение», — пояснил он.

Злоумышленники грозятся уничтожить все имущество предпринимателей, называя случившееся в ночь на 31 декабря 2019 года «разминкой».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре 2019 года неизвестный подорвал на рынке Троещины гранату «Ф-1». К счастью, обошлось без пострадавших. Взрывом были повреждены фасады трех магазинов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Флаги Эстонии и России

От России потребовали отдать часть двух областей: что происходит

троллейбус в Донецке

Здравствуй, ОРДО, Новый год: главарь "ДНР" вдвое повышает стоимость проезда в общественном транспорте (фото)

коммунальные услуги, пенсия

Пенсии, стаж, налоги и коммунальные услуги: какие изменения нас ждут в 2020 году

Кремль

«Я ухожу», — «Путин» на росТВ сделал громкое заявление (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер