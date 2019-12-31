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Происшествия

Под носом у полиции: ночью на киевской Троещине неизвестные устроили погром на рынке (фото)

12:51 31 декабря 2019 156
Погром рынка на Троещине
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на вторник, 31 декабря, на столичной Троещине неизвестные разгромили торговые павильоны, расположенные рядом с отделением полиции. Ранее неизвестные за одну ночь подожгли два магазина в Днепровском и Шевченковском районах Киева.

«Неизвестные разбили, расстреляли и подожгли павильоны на рынке, что на улице Драйзера, 8. Через дорогу находится местное отделение полиции. Пока никого не задержали», — говорится в комментарии к фоторепортажу с места ЧП, который разместили на страничке «Киев Оперативный» в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Николаевом предприниматель обстрелял из ружья магазин, дом и авто конкурентов. Когда мужчина стрелял из ружья в окно жилого дома, там находилась вся семья — хозяин, его супруга и шестилетний сын.

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