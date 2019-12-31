- 13:15 2020-й уже наступил: кто встретил его первым
- 13:08 Мокрый снег и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в новогоднюю ночь
- 12:51 Под носом у полиции: ночью на киевской Троещине неизвестные устроили погром на рынке
- 12:32 Украинка Дарья Билодид вошла в список лучших спортсменок мира по итогам года
- 12:30 В Ираке демонстранты атаковали посольство США, американским дипломатам пришлось бежать
- 12:28 Зеленский созвонился с Путиным: о чем говорили
- 12:14 Поздравления с Новым годом 2020: душевные пожелания и красивые открытки
- 12:12 Новогодние тосты 2020 и лучшие пожелания
- 12:03 Украинский моряк попал в плен к пиратам у берегов Камеруна: первые подробности
- 11:51 40 человек бросили в аэропорту Берлина: подробности скандала, в который попал известный лоукостер
- 11:38 В России пассажиров автобуса замело снегом: в сеть выложили впечатляющее видео
- 11:32 В Крыму на Новый год расцвели подснежники: опубликованы фото
Под носом у полиции: ночью на киевской Троещине неизвестные устроили погром на рынке (фото)
В ночь на вторник, 31 декабря, на столичной Троещине неизвестные разгромили торговые павильоны, расположенные рядом с отделением полиции. Ранее неизвестные за одну ночь подожгли два магазина в Днепровском и Шевченковском районах Киева.
«Неизвестные разбили, расстреляли и подожгли павильоны на рынке, что на улице Драйзера, 8. Через дорогу находится местное отделение полиции. Пока никого не задержали», — говорится в комментарии к фоторепортажу с места ЧП, который разместили на страничке «Киев Оперативный» в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Николаевом предприниматель обстрелял из ружья магазин, дом и авто конкурентов. Когда мужчина стрелял из ружья в окно жилого дома, там находилась вся семья — хозяин, его супруга и шестилетний сын.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт