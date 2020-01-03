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Легендарный форвард Рауль признан автором самого красивого гола десятилетия в бундеслиге (видео)
Легенда мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес оставил свой след и в истории немецкого футбола. По крайней мере, мяч-красавец знаменитого форварда в футболке «Шальке» возглавил десятку лучших голов десятилетия в чемпионате Германии (2010−2019 годы) по версии бундеслиги. Видео с подборкой красивых мячей было опубликовано на официальном YouTube-канале Bundesliga.
Лучшим из лучших стал гол Рауля в ворота «Кельна» в сезоне-2011/2012, когда испанец шикарно перебросил вратаря соперника в домашнем матче второго тура (форвард сделал счет 4:1, а поединок в итоге закончился — 5:1).
Отметим, что второе место в рейтинге голов-красавцев занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, третьим стал экс-форвард франкфуртского «Айнтрахта» Себастьян Алле.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Кальяри» Наингголан посвятил гол-красавец больной раком жене.
Фото bundesliga. de
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